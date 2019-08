Settebello dal mercato per il Vezzano

Vezzano Ligure - Decolla la sessione estiva di calciomercato per il Vezzano che ufficializza ben sette volti nuovi. Di questi quattro arrivano dal Follo San Martino ex formazione del neo diesse bianco azzurro Matteo Salsano. Come anticipato da Calcio Spezzino è fatta per i centrocampisti Carlos e Christian Condumi, fratelli entrambi classe '98. Il colpaccio è per il reparto offensivo con l'arrivo di Edwyn Nunez Gomez, anch'esso classe '98, autore di quattro reti nello scorso campionato di I Categoria. In precedenza lo si ricorda anche in Promozione con la maglia della Forza e Coraggio. Sempre da Follo arriva anche il giovane estremo difensore Giovanni Ianniello cresciuto nel Settore Giovanile del Magra Azzurri. Gradito ritorno dalla Palleronese quello del difensore classe '97 Jairo Chalan che in passato aveva già militato nel Vezzano. Si pesca poi dagli svincolati con il centrocampista classe '96 Rivera Valencia. Infine importante rinforzo per il reparto difensivo ecco il classe '93 Matteo Orlandi prelevato dalla Castelnovese con cui la scorsa stagione ha vinto i Play - Off di II Categoria venendo ripescato al torneo superiore. In passato lo si ricorda per una lunga militanza nel Foce Magra Ameglia. "Stiamo continuando a puntare su giocatori giovani anche in prospettiva futura" - dichiara il D.g. Matteo D'Imporzano - "Questo è dimostrato dal fatto che il giocatore più "vecchio" se così si può definire è Orlandi che è un classe '93. Siamo ancora molto attivi sul mercato e non ti nascondo che a giorni entreranno a far parte della nostra squadra ulteriori innesti di spessore in modo da fornire a mister Beccari una rosa il più competitiva possibile."