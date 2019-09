Senza reti il derby delle formazioni di Luni

Carrara - Bella partita, ricca di occasioni nonostante non vi siano state reti il derby di ritorno della Coppa Liguria di II Categoria spezzina tra l'Antica Luni e la Luni Calcio. La squadra di Gilli fa maggiormente la gara puntando su palleggio e possesso palla, quella di Duranti si esprime bene e pericolosamente con le ripartenze.



Subito in avvio occasione per Crocetti che calcia a lato. Poi una conclusione di Corsini viene neutralizzata da Vatteroni. Si svegliano i "gladiatori" che hanno una ghiottissima occasione con Franzoni che dal cuore dell'area piccola si divora il vantaggio spedendo altro sulla traversa un traversone veramente invitante.



Nella ripresa subito occasione per i padroni di casa con Luzzoli che calcia a lato. Grossa occasione per gli ospiti che possono andare sul dischetto, ma Vanelli calcia incredibilmente a lato. Poi ancora Franzoni prova a farsi pericoloso, ben servito da Luzzoli, ma alza di troppo la mira. Negli ultimi 20’ forcing del Luni che va vicino al gol con Virga protagonista con un colpo di testa su azione d'angolo, con Paganini la cui punizione dal limite esce di poco, con Corsini e Blandini ben neutralizzati da Vatteroni. Finisce a reti inviolate un match comunque divertente e ben interpretato dalla due contendenti.



Tabellino



Antica Luni - Luni Calcio 0 - 0



Note: al 62° Vanelli (LC) calcia a lato un rigore



Antica Luni: Vatteroni, Fornai, Pratali (55’ Sammati), Fall Vieux, Galassi, Pelliccia (69’ Bertonati), El Omari, Chiummiello, Franzoni, Luzzoli, Capitani. All. Duranti



Luni Calcio: Poli, Sanchez, D’Agosino, Pergolizzi, Virga, Cervia, Corsini, Muttini, Biggi, Vanelli, Crocetti. All. Gilli

A disp.: Conti, Blandini, Marinari, Paganini, Borghetti.