Seconda Toscana, vince il maltempo

Massa Carrara - Nella ottava giornata dell’appassionante campionato di seconda categoria si sono disputate solo quattro gare, le altre quattro sono state tutte rinviate compresa quella del Romagnano contro il Ricortola sospesa definitivamente prima della mezzora del primo tempo con la squadra di Paolo Alberti in vantaggio. Nelle quattro partite disputate tre sono terminate con il successo degli ospiti, mentre l’unico pareggio con gol è stato nel derby tutto lucchese tra la Fortis e il Lido di Camaiore dove i versiliesi con il punto raggiungono in vetta il Romagano. L’atteso derby lunigianese è a favore dell’Atletico Podenzana che nel fango dell’Allende con il classico risultato all’inglese porta a casa tre punti chje valgono il secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla coppia di vertice. I due gol sono firmati da Luis Lopez sul finire della prima frazione imitato dal compagno Lombardi ad inizio ripresa, la seconda vittoria esterna del team di mister Yuri Angeli mette nei guai i granata del collega Dario Giorgi dove dopo otto giornate non è riuscito a racimolare nessun punto. Per la cronaca l’altro derby tra la Filattierese e la Fivizzanese non è neppure iniziato, le due compagini erano attese da verifiche differenti, i giallo verdi in crescita dopo la buona prova offerta a Carrara contro l’Atletico, mentre la Fivizzanese di mister Marco Mencatelli ancora a secco nelle gare in trasferta aveva come obiettivo quello di uscire dal campo dei cugini con un risultato positivo. Nel recupero probabilmente in mezzo alla settimana prima della strapaesana il club di Roberto Mori avrà a disposizione il secondo match in casa contro lo Sporting Bozzano penultimo del girone, mentre i medicei ospiteranno al comunale i nero verdi del Ricortola, gara in prospettiva uscire dalla zona rossa. Gli altri due “colpacci” esterni sono dei nero azzurri di mister Michele Dati che riscatta lo scivolone interno con la Filattierese ribaltando lo svantaggio in quel di San Macario con i due subentrati Pucci e Marchini, tre punti che proiettano i marmiferi in odor di play off. L’altro successo esterno lo centrano i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi dove la doppietta di Meucci mette al tappeto i locali dello Sporting Bozzano, con i tre punti del “Rontani” mettono la formazione di mister Marco Picchi apparsa in netta ripresa dopo il quarto risultato positivo in zone più tranquille della classifica. Completano la giornata le ultime due gare rimandate in altra data, il match di via Covetta tra gli avenzini dell’Attuoni contro il Monti e quella del “Giannetti” tra il Monzone di Rossano Brizzi contro i viareggini dello Sporting.