Seconda Toscana, trasferte rischiose per Romagnano e Atletico Podenzana

Massa Carrara - L’interessante torneo di seconda è da qualche domenica che è entrato nella fase decisiva, le quattro squadre quali Romagnano.Atl. Podenzana, Monzone e Atl.Carrara racchiuse in cinque punti,si “giocano” questo finale di campionato che sta rispettando i pronostici chi invece si trova a lottare per il titolo non avendolo inserito nei progetti. La giornata numero nove presenta lo scontro diretto tra la seconda e terza forza del campionato, l’atteso derby in riva al Lucido Monzone-Atl.podenzana. I granata di mister Rossano Brizzi oltre a dover riscattare il secco 3-0 rimediato nella gara di andata un eventuale successo sul club del “panigaccio” proietterebbe Davide Attuoni & soci al secondo posto vicinissimi alla vetta. Invece con esiti differenti il team di mister Yuri Angeli con uno o sei punti di margine continuerebbe la caccia alla”lepre” Romgnano, la strapaesana del “Giannetti” a nostro avviso è da tripla. Per quanto riguarda la leader del girone sarà di scena allo “Stirpe” nel fortino della Fortis reduce da un trend positivo (due vittorie consecutive interne e un buon pareggio nel derby di Lido) hanno posizionato i lucchesi a tre punti dal girone dei play off. Quindi in lucchesia si preannuncia una sfida con importanti obiettivi, Matteo Costa & compagni per dare continuità al primato, per i locali l’occasione di rallentare la marcia della capolista avvicinarsi alla griglia degli spareggi. L’altro match dell’odierno turno interessa il fondo della classifica è in programma al “Rontani” di Bozzano dove lo Sporting dopo aver rotto il ghiaccio nel derby versiliese in casa dello Sp.Forte dei Marmi si gioca contro i lunigianesi di Filattiera una buona fetta della stagione per tentare di rosicchiare quei punti e soprattutto il miracolo per avvinarsi ai play out, team del nuovo mister Aldo Poggi permettendo. Tornando in mezzo alla graduatoria spicca la sfida tra il Ricortola e Fivizzanese, i nero verdi devono riscattare lo stop di Romagnano mentre i medicei di Marco Mencatelli intendono proseguire l’ottima striscia positiva con la prospettiva di raggiungere i punti salvezza, sognare perche no un eventuale posto nei play off. Infine nella media bassa classifica arrancano i dragoni e gli avenzini dell’Attuoni, dal lo recente scontro è uscito un pareggio che permette al Monti di rimanere per il momento fuori della zona rossa scendono a Lido per un test sulla carta insidioso. Mentre l’Attuoni dopo la bella prova di Monti dove il team di mister Augusto Secchiari meritava qualcosa di più ospita i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi reduci dallo scivolone interno contro il fanalino Bozzano, per Giorgio Da Pozzo & soci confronto da non sbagliare..



Programma gare, arbitro di domenica 1.3.2020(ore 15,°°)



Attuoni-Sp.Forte dei Marmi(“Deste”,Costantino Cravini di Livorno)

Fortis Camaiore-Romagnano(Via Fonda,Federico Cremone di Pisa )

Lido-Monti (“Benelli”,Simone Agabiti di Livorno)

Monzone-Atl.Podenzana(“Giannetti”,Matteo Macchini di Pistoia)

Ricortola-Fivizzanese(“Comunale”,Nicolo Carnio di Pisa)

San Macario-Sp.Viareggio(S.Macario,Luca Covassin di Pisa)

Sp.Bozzano-Filattierese(“Rontani”,Oleksandr Medvid di Pisa))

Riposa : Atletico Carrara