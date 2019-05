Seconda Toscana, terremoto nella finale play off

Massa Carrara - Per quanto riguarda la finalissima play off tra il Corsanico e Romagnano dove entrambe erano arrivate con lo stesso punteggio (62 punti) al secondo posto, in virtù della penalizzazione di due punti inflitta ai collinari di mister Tiziano Farnocchia cambia lo scenario per quanto riguarda il verdetto per la vittoria finale, dove al team di mister Paolo Alberti (giunto secondo) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari chiusi in parità il Romagnano si aggiudicherà la finale avendo a disposizione due risultati su tre. Campo designato per l’attesa sfida è stata scelta la sede dello stadio di Camaiore nella omonima Via (inizio ore 16,00).