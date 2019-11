Seconda Toscana, rallenta la capolista Romagnano

Massa Carrara - Dopo sette turni il Romagnano tiene il comando del girone, con il pareggio interno contro un determinato Attuoni Avenza concede al Lido di Camaiore vittorioso sul San Macario di avvicinarsi minacciosi, i versiliesi di mister Fabrizio Monga sono ad una sola lunghezza sotto. Le squadre coinvolte nella zona play off hanno pareggiato tutte, escludiamo il Monzone caduto a Monti nel derby viene raggiunto al terzo posto dalla coppia Fortis Camaiore e Sporting Viareggio che hanno impattato tra di loro nel derby della versilia. Tornano alla vittoria le due lunigianesi Fivizzanese e Filattierese, il club di mister Mencatelli nel secondo tempo ribalta lo svantaggio iniziale del Bozzano, tre punti che consentono ai medicei di tentare la risalita per posti dove Giovannucci & compagni meritano di stare quello almeno a ridosso dei play off. Per i giallo verdi di Roberto Neri ottima boccata d’ossigeno a Carrara in casa dell’Atletico, il continuo vantaggio dei giallo verdi e tanta buona sorte hanno resistito fino al fischio finale. Seguito da un buon pubblico i dragoni portano a casa il derby contro il Monzone, la triade trascinante Orsoni-Salku-Cresci ha imperversato per tutto il tempo nella storica strapaesana infliggendo il secondo stop esterno della stagione alla formazione di Rossano Brizzi. Il Barbarasco torna dall’esterna di Forte dei Marmi ancora senza un punto, nel match contro i versiliesi il team di Dario Giorgi ha rischiato di strappare il primo punto della stagione. Sotto di tre reti la reazione dei granata nel finale di gara è stata tardiva, mostrando però piccoli segnali di miglioramento nella gestione della partita, nel prossimo turno per il quarto match

interno della stagione all”Allende “ è di scena il delicato derby contro l’Atletico Podenzana, per l’ennesima partita della “rinascita”. Infine muovono la classifica l’Atletico Podenzana e Ricortola che nella sfida del “panigaccio” si sono divisi i punti , Magnani & soci sono da qualche domenica in odor di play off, la striscia positiva è in atto da tre turni(due vittorie e un pareggio) il team di mister Yuri Angeli nella ottava giornata salirà a Barbarasco per l’ennesima stralunigiana. Per i nero verdi di Alessandro Fini prosegue senza particolari ostacoli il cammino dei massesi, dopo l’inizio in salita(un punto in tre partite) la compagine di Viale delle Pinete ha trovato in fretta la “quadra” due successi e tre pareggi dei quali in campi difficili come il recente di Podenzana. Il punticino racimolato in Lunigiana permette al talentuoso portiere Murgesi & compagni di uscire dalla zona rossa, rimanere nelle parti basse è sempre un rischio, domenica prossima c’è in vista un test molto interessante, arriva la capolista Romagnano per la prima verifica di questo inizio di stagione.