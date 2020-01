Seconda Toscana, per Romagnano e Podenzana sconfitte indolore

Massa Carrara - Piccola scossa si è avuta nel quarto turno dell’interessante campionato di seconda categoria soprattutto in testa al girone dove perdono entrambe le due squadre di vertice, il Romagnano cade in casa contro un concreto Atletico Carrara, stessa sorte è toccata al team del “panigaccio” che deve arrendersi nel derby del Quartieri alla cinica e concreta Fivizzanese. Perde terreno il Monzone che si fa raggiungere allo scadere da un mai domo Attuoni, visto la sconfitta dell’Atletico Podenzana sfuma per il club di Rossano Brizzi il secondo gradino del podio, dove ora appaiati ci sono i nero azzurri dell’Atletico Carrara. Rimane in scia dei play off il Ricortola di Alessandro Fini che torna da Camaiore con un prezioso punto rimediato nell’ostico campo della Fortis. Risalgono la corrente i dragoni del Monti, riscattato il mezzo passo falso a Bozzano archiviano la seconda vittoria consecutiva interna dove nell’atteso derby del “Don Bosco” hanno rimandato battuto la Filattierese di mister Roberto Neri stazionaria al penultimo posto. L’esperto Stefano De Angeli & soci hanno raggiunto nella media classifica le due compagini lucchesi quali Sp.Forte dei Marmi e Sporting Viareggio, in prospettiva di tentare almeno un posto nei play off, domenica prossima c’è in programma il primo scontro diretto in casa della concorrente Ricortola. Appena sopra la zona rossa troviamo i medicei della Fivizzanese che si aggiudicano il derby contro il titolato Atletico Podenzana che incassa la prima sconfitta casalinga della stagione. In virtù della sconfitta anche per la leader Romagnano il divario non è mutato, rimangono le quattro lunghezze di distacco ma in seconda fila si sono inseriti i nero azzurri di mister Michele Dati in serie positiva da sette turni dove nel mirino hanno iniziato a mettere la vetta, perché no, del girone. La formazione di mister Marco Mencatelli mette a referto il secondo acuto consecutivo sfruttando al meglio le poche occasioni nella strapaesana del Quartieri di Aulla anche per il buono approccio di Tornaboni & compagni, il prossimo impegno sarà ancora contro una “grande” del campionato con l’insidiosa esterna alla “Fossa” ospiti dell’Atletico Carrara. Ritornano a fare punti gli avenzini dell’Attuoni di mister Augusto Secchiari sul campo difficile del lanciato Monzone riscattando in parte lo scivolone interno con il Ricortola. La classifica per Daniele Dell’Amico & soci è sempre precaria, terzultimo posto ad una lunghezza del San Macario corsaro a sorpresa in versilia in casa dello Sporting Forte dei Marmi che saranno i prossimi avversari degli avenzini. Infine non riesce a risollevarsi la Filattierese sconfitta nel derby a Monti dove certifica il sesto stop esterno, nonostante i soli due punti racimolati in sette gare i giallo verdi sono ancora in corsa per la salvezza a due/tre punti dalle rispettive avversarie Attuoni e San Macario dove l’impresa è ancora possibile.