Seconda Toscana, oggi alcuni recuperi

Massa Carrara - Gare infrasettimanale per quanto riguarda la seconda categoria e semifinali di andata riservate alla squadre di terza categoria è l’ampio programma fissato dalle società con le due leghe di appartenenza. Iniziamo dalla seconda categoria dove a calendario ci sono ben quattro partite da recuperare, tre mercoledi e l’ultima Attuoni-Monti è stata fissata per mercoledi 20 c.m., sgranando la classifica attuale la leader del girone Romagnano reduce dal successo sulla Fortis Camaiore scende a Ricortola con l’obiettivo di conservare il primato. I locali di mister Giovanni Fini arrivano dal prezioso pareggio in casa dell’ostica Fivizzanese vorranno muovere la classifica, allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa, l’inizio dell’atteso match sul rettangolo di Viale delle Pinete è fissato per le ore 20,30.

Gli altri due recuperi programmati nel pomeriggio spicca il derby della “Selva” tra la Filattierese e Fivizzanese mentre il Monzone ospita al “Giannetti” i viareggini dello Sporting. Senza dubbio i riflettori sono puntati sulla strapaesana di Filattiera dove le due compagini arrivano dai rispettivi turni di campionato positivi, i giallo verdi di Roberto Neri hanno messo a segno la terza vittoria stagionale rimandando battuti i lucchesi dello Sporting Bozzano, facendo un bel passo in avanti per uscire dalla zona dei play out. Mentre i medicei di Marco Mencatelli non sono riusciti a portare a casa l’intera posta contro i nero verdi del Ricortola, attualmente ancora coinvolti nel girone per non retrocede. Per i granata di mister Rossano Brizzi il momento non è dei più felici sono arrivate due sconfitte consecutive facendo scivolare i lunigianesi a metà classifica, il match casalingo contro la rivelazione Sporting Viareggio dovrebbe servire come riscatto per superare questa breve crisi di risultati.



Seconda categoria :recuperi della 7^a giornata:

Mercoledi 13/11/2019

Filattierese-Fivizzanese (“La Selva”, 14,30,)

Monzone-Sp.Viareggio 86(“Giannetti”, 15,°°,)

Ricortola-Romagnano(“Ricortola”,20,30,)



Coppa provinciale,

Sempre nella giornata di mercoledi 13 sono in programma le due semifinali di andata della coppa provinciale riservato alle squadre di terza categoria appartenenti al girone di Massa Carrara, entrambe i match verranno disputati in notturna, vista la giornata lavorativa. La capolista del campionato Cerreto ospita sul sintetico della Renella la Tirrenia Marina, dove il club di mister Giusti ricopre l’ultimo posto in classifica in compagnia della Villafranchese, per Braian Kumanaku & soci il cammino nella manifestazione dovrebbe portare un po' di sereno nella squadra, escludere per qualche ora il momento no in campionato. L’altra semifinale è in programma allo stadio “Lunezia” di Pontremoli, dove andrà in scena l’atteso derby tra il Mulazzo e Fosdinovo. Entrambe le compagini arrivano dalle due vittorie in campionato, i mulazzesi di Fabio Giovannacci hanno vinto di misura sull’Fc Montignoso mentre i “castellani” di Matteo Baldoni hanno raccolto i primi tre punti della stagione contro i giallo neri della Villafranchese.

Terza categoria, Semifinali di coppa provinciale :

Programma gare, arbitro di mercoledi 13/11/2019

Cerreto-Tirrenia Marina (“Del Freo”,21,°°,Enrico Reale di Carrara)

Mulazzo-Fosdinovo(“Stadio Lunezia,21.°°,Roberto Cosentini di Carrara)



Prima categoria Terzo turno di coppa Toscana .

Sempre nella giornata di mercoledi 13 si disputa il terzo turno della coppa toscana riservato alle squadre di prima categoria, del girone A sono rimaste due squadre quali i lunigianesi del Serricciolo e Corsanico. Il team di mister Paolo Bertacchini nell’ultimo turno di campionato in virtù dell’inaspettato pareggio interno contro il Ponte a Moriano hanno abbandonato la vetta del girone lasciando via libera al Capezzano corsaro a Candeglia. Mentre gli “orange” del Corsanico di mister Tiziano Farnocchia non sono andati oltre il sofferto pareggio tra le proprie mura contro il fanalino del campionato Don Bosco Fossone recuperando nel finale lo svantaggio. Le due formazioni Serricciolo e Corsanico sono arrivate alla semifinale in gara secca, (dove in caso di pareggio nei 120’ passerà il turno la squadra in trasferta), vincendo i due match rispettivamente contro lo Sporting Pietrasanta e l’A.c. Porcari. La vincente

della sfida di Bargecchia affronterà la vincente delle due pisane Capanne calcio 1989 e la Geotermica appartenenti al girone D.



Mercoledi 13/11/2019 :

Corsanico-Serricciolo(“Bargecchia” ore 20,30, Leonardo Labruna di Pontedera)