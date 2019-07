Seconda Toscana, mister Secchiari confermato alla Polisportiva Attuoni

Carrara - Plebiscito ad unanimità per il tecnico di Gragnana Augusto Secchiari nuovamente in sella alla Polisportiva Attuoni dove gli avenzini hanno conquistato attraverso la vittoria dei play off nel campionato di terza categoria l’accesso ad un campionato con qualche difficoltà in più. Non è passata nemmeno una settimana dove il tecnico aveva ricevuto alcune proposte da altre società della zona non solo il San Vitale Candia ma anche qualche squadra blasonata affidandogli squadra del settore giovanile. Un breve faccia a faccia tra i giocatori è emerso che il mister di questi due anni non poteva lasciare di punto in bianco quel gruppo che nonostante diverse problematiche ha raccolto molti consensi durante la stagione sportiva soprattutto nel rush finale del campionato stra dominato dai versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi. In primis il capitano Paolo Pappagallo portavoce della rosa avenzina ha ribadito al tecnico la fiducia con la possibilità di continuare il rapporto nato due stagioni or sono. Dalla parte dell’allenatore è emersa la stessa sintonia dei giocatori, “ Questa scelta nata proprio dai ragazzi – accomuna mister Secchiari – mi fa enormemente piacere, la richiesta del gruppo è l’ennesima iniezione di fiducia avuta da loro. Sta a significare che si può continuare la nostra avventura anche in un torneo con un coefficiente di difficoltà alto. Cambia il giorno delle partite e certe abitudini verranno dimenticate e soprattutto concentrate nella pomeriggio della domenica. Sono pienamente sicuro che alcuni nostri “pilastri” faranno bene anche in seconda, hanno alle spalle quella esperienza che al momento opportuno metteranno a disposizione per tutto il team. Partiremmo con il minimo obiettivo, quello di mantenere la categoria, tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato, anche se si legge che molte compagini si stanno rinforzando con pedine di qualità e di navigata esperienza con passati in categorie superiori. Parlando del prossimo campionato si andrà in lunigiana – conclude il mister – dove i campi da sempre sono difficili, le versiliesi e le solite veterane Atletico Carrara, Ricortola e Romagnano daranno senz’altro del filo da torcere, infine ribadisco questa mia scelta ringraziando nuovamente tutti i componenti della squadra, dove sono affezionato e pronto a ripartire l’energia di sempre. Oltre al tecnico, il sodalizio di Carlo Attuoni continueranno il loro lavoro, il fattivo dirigente Roberto Polenta e Alfieri Biselli, dove non è escluso l’inserimento di nuove figure per la causa Attuoni. Per quanto riguarda il mercato ritorna alla corte di mister Secchiari il portiere ex Sarzana 1906, Vezzano e Spartak Apuane Davide Tovani, il difensore Daniele Dell’Amico, e molto probabilmente il “bomber “ Davide Bonelli e il centrocampista GianLuca Agnesini dal San Lazzaro Lunenese.