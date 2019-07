Seconda Toscana, mercato attivo per Filattierese e Monti

Massa Carrara - Le due “cugine” si sono rivelate attive e al quanto scatenate nel mercato estivo, entrambe le compagini qualche mese fa si sono salvate nel finale del girone regolare, i giallo verdi di Filattiera a Pietrasanta con diversi altri risultati a favore e addirittura il Monti nello spareggio play out in terra pisana in casa della Stella Rossa con un netto 3-1 maturato nei supplementari. Diversi colpi sono stati piazzati dalle due lunigianesi per irrobustire gli organici, in casa dei “dragoni” il diesse Stefano Meloni oltre aver strappato anche per la prossima stagione di Bruno Salku, la campagna di rafforzamento è proseguita con il ritorno dell’esperto difensore centrale Stefano De Angeli ex di Torrelaghese e Mulazzo nell’ultimo torneo. L’icona del reparto difensivo costituirà indubbiamente per la coppia tecnica Costa-Della Zoppa una sicurezza non solo per la difesa ma per tutti i compagni di gioco. De Angeli ritorna al Don Bosco per la terza volta nella sua carriera, la prima nel lontano 2003 dove i veneliesi militavano in prima categoria, ha portato i galloni di capitano per quattro stagioni dal 2005 in poi. Il secondo “ritorno” nella stagione 2016/17 per due stagioni, dopo la parentesi in versilia lato Torre del lago e risalita nel mercato invernale in lunigiana in quel di Mulazzo. Sono bastate poche parole con il fattivo diesse Stefano Meloni e Riro Carlotti che Stefano non ha nascosto l’affetto per Monti unitamente all’attaccamento ai colori del suo paese. Secondo “ritorno” con la biceleste è quello di Paolo Puppi esterno difensivo tutto polmoni, anche in questo caso ennesima pedina per la massiccia rimpatriata. Per la porta c’è l’arrivo dell’esperto Lorenzo Rocchi a far da chioccia al promettente Martino Gerali, a centrocampo si comincia ad intravedere un reparto di assoluta qualità, dal confermato “Pupo” Andrea Caldi viene ufficializzato l’innesto del talentuoso “jolly” Thomas Orsoni dall’ex Filvilla, raggiunto dal trequartista Matteo Coraci dal Fosdinovo e nelle ultime ore si prospetta l’ennesimo ritorno del “bomber” Cristian Borghetti ex di Palleronese e Mulazzo.



A Filattiera il club giallo verde non si è fermato dopo i primi cinque nuovi innesti quali Manfredi, Surace, Mosti, Bellacci e Zannoni, si sono assicurate le prestazioni di Francesco Bernieri (98) esterno basso di quantità e qualità, a dimostrazione delle trenta presenze con un gol negli azzurri di Pontremoli dove ha contribuito alla vittoria finale del campionato con successivo salto in Eccellenza. Operazione su un valore aggiunto del territorio completata dalla nuova area tecnica e organizzativa lunigianese quali Giovanni Caldi, Gianfranco Giumelli e Giorgio Bortolasi, Francesco ritroverà nel rettangolo della “Selva”il fratello Riccardo da due stagioni in giallo verde. “Con questo colpaccio estivo a conti fatti più dell’ottanta per cento della squadra è fatta – associa il tecnico Alessandro Maurelli – ma se capiterà un’altra occasione strada facendo di un altro pezzo che può sposare la nostra causa assicuro che la società è presente nel valutare l’eventuale operazione.