Seconda Toscana, in campo per gli ultimi verdetti stagionali

Si gioca domani l'ultima giornata del campionato di II Categoria toscana girone di Massa Carrara

Massa Carrara - L’ultimo turno dell’appassionante campionato vede coinvolte ben 14 squadre tutte legate ai tre punti che possono valere un’intera stagione oppure allungare l’agonia o la speranza con qualche spareggio. Solo la gara del Comunale tra i medicei e il retrocesso Cerreto è senza particolari interessi, forse per la Fivizzanese il prestigio di raggiungere la cugina Podenzana al sesto posto. Seguendo l’ordine della classifica per quanto riguarda la sfida per il secondo posto dove Corsanico e Romagnano hanno due impegni (sulla carta) abbordabile, gli “orange” lucchesi salgono a Villafranca con l’intento di mantenere la posizione, vista la salvezza anticipata dei giallo neri. Il Romagnano riceve i lunigianesi dell’Atletico Podenzana fuori da qualsiasi gioco a tre punti dalla ex zona play off, il club di mister Paolo Alberti è determinato nel centrare l’obiettivo del miglior piazzamento stagionale. Nel “limbo” della graduatoria sostano sette compagini che hanno già raggiunto la loro salvezza diretta, il Lido di Camaiore quarta forza del girone dopo aver trascorso gran parte della stagione nei piani nobili della classifica sfumati gli spareggi concluderà il torneo su un campo “caldo” come quello del Ricortola. I nero verdi di mister Rossano Brizzi al momento fuori dalla zona pericolosa avranno il compito più difficile quello di ultimare l’opera d’arte iniziata otto partite fa, per Andrea Stocchi e compagni non potrebbe bastare neppure il pareggio contro i versiliesi, i pisani della Stella Rossa sono a ridosso(-1) hanno il test interno contro i nero azzurri di Carrara, quindi sono d’obbligo i tre punti per festeggiare la “miracolosa” salvezza. Monzone, Filvilla e Fivizzanese raggiunto l’obiettivo di mantenere la categoria in certi contesti sono arbitri per diverse squadre alla caccia di differenti traguardi, i granata di Luciano Guelfi scenderanno a Camaiore ospiti della Fortis che già sicura dei play out cercherà di aggiudicarsi il quintultimo posto. Giornata intensa per la Filattierese dopo aver perso il match ball interno contro il Ricortola scenderà a Pietrasanta alla ricerca di quei punti necessari per salvare l’intera stagione. Il club di Tiziano Cassiani a caccia dei tre punti si auspica che i versiliesi Tosi & soci abbiano le polveri bagnate, diversamente in base ad alcuni esiti la situazione per i giallo verdi si complicherebbe nuovamente. Infine tra le “cugine “ Monti e Mulazzo di fronte per l’ultimo derby del campionato dove la vittoria per il Mulazzo potrebbe concedere qualche lumicino di speranza, mentre per i dragoni il successo nella strapaesana del “Calani” porterebbe la formazione di Luigi Della Zoppa un punto sopra i cugini della nuova guida tecnica Piastri-Ghelfi subentrata in settimana al posto dell’esonerato Fabio Bellotti.



Programma gare, arbitro di domenica 5/5/2019(ore 16,00)



Filvilla-Corsanico(“Bottero”, Matteo Pupeschi di Pontedera)

Fivizzanese-Cerreto(“Comunale”, Pasquale Ricci di Lucca)

Fortis-Monzone(“Via fonda”, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Mulazzo-Monti(“Calani”,Francesco Gravina di Viareggio)

Stella Rossa-Atl.Carrara(Castelfranco di sotto, Gabriele Giusti di Livorno)

Ricortola-Lido(“Comunale, Andi Bisku di Pistoia)

Romagnano-Atl.Podenzana(“Raffi”, Alessio Agostini di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Filattierese(“XIX Settembre, Giovanni Mancini di Pistoia)