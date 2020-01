Seconda Toscana, continua il duello tra Romagnano e Atletico Podenzana

Massa Carrara - Il torneo di seconda categoria è sempre nelle mani del Romagnano che mette a referto il quinto successo interno contro lo Sportig Forte dei Marmi seguito a due lunghezze dall’Atletico Podenzana che liquida la pratica San Macario con un secco tre a zero. A ridosso delle due di fuga si inseriscono i nero azzurri dell’Atletico Carrara vittoriosi sul campo dello Sporting Viareggio che scavalcano il Monzone fermo per il turno di riposo e il Lido fermato dal pareggio interno dalla Filattierese. A meta classifica si piazzano i nero verdi del Ricortola di Alessandro Fini che riscattano la sconfitta dell’andata con lo stesso risultato in casa dell’Attuoni. Dopo le due lucchesi Fortis Camaiore vittoriosa nel derby contro lo Sporting Mssarosa e Sporting Viareggio. Risale gradatamente la corrente il Monti di mister Luigi Della Zoppa, aggiudicandosi all’ultimo tuffo l’atteso derby del “Don Bosco” contro i cugini della Fivizzanese relegando i medicei al penultimo posto della classifica. Infine sfiora il colpaccio la Filattierese in casa del titolato Lido, i lunigianesi di Roberto Neri scesi al “Benelli” senza diverse pedine causa le squalifiche del post gara contro lo Sporting Viareggio rimontano due volte lo svantaggio dei gialloblu di Fabrizio Monga prima con l’intramontabile capitan Marco Cerutti e ad inizio ripresa con Alessandro Bellacci, allo scadere l’ex Pontremolese Surace spreca il gol per i giallo verdi.





Coppa Toscana,

Mercoledi 15 c.m. Romagnano e Ricortola ritornano in campo per il 4° turno in gara secca per la manifestazione di categoria, le due rimanenti del girone A si affronteranno per la terza volta in stagione, i padroni di casa hanno vinto il terzo raggruppamento dove erano incluse Atletico Carrara e gli avenzini dell’Attuoni. Netto successo in rimonta anche nel secondo turno contro il Vagli attuale capolista del girone C, nel terzo turno ancora una ottima prova contro gli antagonisti in campionato quale l’Atletico Podenzana. Per quanto concerne i nero verdi inseriti nel quinto gruppo primeggiano nel girone contro lo Sporting Forte dei Marmi e Lido, successo contro la Fortis Camaiore nel secondo turno, infine successo esterno in casa del Migliarino Vecchiano nel terzo turno. Ora il “derby” è in casa della capo classifica Romagnano che avrà a disposizione solo un risultato, quello della vittoria, differente invece (due su tre) per la compagine di mister Alessandro Fini.



Programma gare di mercoledi 15/1/2020:



Romagnano-Ricortola (“Raffi” ore 20,30, arbitro Tommaso Bassetti di Lucca)

di seguito gli accoppiamenti completo del quarto turno:

Acciaiolo Calcio-Tavola calcio 1924 (ore 14,30, Marco Pascali di Pistoia)

Circolo Fratticciola-Pergine (20,30,Mattia Ricotta di Siena)

Cliub Mezzana-Mtg.Pistoiese (14,30, Niccolò Monti di Firenze)

Corsagna-Livorno 9 S.D.(14,30, Federico Cremone di Pisa)

Falterona Alto Casentino-Sancascianese (14,30,Alessio Artini sez.Valdarno)

S.Godenzio-Club Sportivo Firenze(14,30,Dario Tarocchi di Prato)

Salivoli-Fonteblanda(14,30)