Seconda Toscana, avvicendamento sulla panchina della Filattierese

Filattiera - Avvicendamento sulla panchina della Filattierese dopo la sconfitta interna dei giallo verdi la settima tra le mura amiche in stagione la quinta consecutiva hanno nuovamente cambiato il tecnico. Al posto del lunigianese Roberto Neri che a sua volta era subentrato dopo le prime giornate di campionato al dimissionario Alessandro Maurelli è sta chiamato l’esperto della categoria Aldo Poggi. La nuova squadra del montignosino ex Real Montignoso, Un.Montignoso e Fivizzanese si prospetta un compito non del tutto facile, quello di riuscire a fare il “ miracolo” portardo alla salvezza la compagine lunigianese. Il club di Filattiera è attualmente al penultimo posto con quindici punti a meno due dagli avenzini dell’Attuoni e sei dai lucchesi del San Macario, dove la matematica per il momento è ancora dalla parte della Filattierese sperando che la “forbice” non intralci la nuova tabella di marcia. In settimana il primo approccio e i rituali allenamenti con la squadra in vista dell’esordio in trasferta, ironia della sorte proprio contro la sua ex recente squadra Fivizzanese, sul campo dei medicei dovrebbe iniziare la nuova avventura di mister Poggi, uscire dal comunale con un risultato positivo è l’obiettivo primario in vista dello scontro salvezza la domenica successiva con il fanalino Sporting Bozzano.