Seconda Toscana, atteso derby Podenzana - Monzone

Si giocano delicati match per i play off e per non retrocedere

Massa Carrara - Chiuso il capitolo per quanto riguarda il titolo l’appassionante girone si sposta sull’asse play off e per quello per non retrocedere, seguendo l’ordine della classifica lo Sporting Pietrasanta ospita i cugini del Lido di Camaiore per il terzo derby della stagione tutto versiliese. Gli ospiti di mister Fabrizio Monga quarti in graduatoria devono guardarsi alle spalle dalla coppia Atletico Podenzana-Atl. Carrara che inseguono a tre lunghezze. Il Romagnano dopo aver raggiunto la seconda piazza i collinari del Corsanico salgono al Comunale di Fivizzano per proteggere il prezioso secondo posto, dalla parte dei medicei si nutre ancora qualche speranza di agganciare il quinto posto. Il club del “panigaccio” deve smarcare l’ultimo derby della stagione contro i cugini del Monzone, riscattare la sconfitta di Filattiera, rimanere agganciati al carro dei play off. L’Atletico Carrara stabile al quinto posto con i lunigianesi di Podenzana scende a Ricortola per un delicato test in quanto i nero verdi di Rossano Brizzi dopo un trend di sei risultati positivi(cinque vittorie e un pareggio) sono sempre coinvolti nella lotta per evitare i play out ma a soli tre punti dal tunnel. Per i marmiferi di mister Sergio Bigarani tre partite delicate dove il calendario mette l’Atletico due fuori e una casalinga contro compagini (Ricortola e Mulazzo)che devono ancora centrare l’obiettivo della salvezza diretta. Il centro classifica è tutto lunigianese dalla Fivizzanese(37) fino al Mulazzo(30) sul confine del girone pericoloso, tutte intenzionate a tagliare il traguardo della sospirata salvezza diretta. Fivizzanese e Monzone leggermente avvantaggiate sulle altre tre, sono attese da due match non proprio abbordabili, i medicei ospitano l’undici del club di mister Paolo Alberti decisi di lanciare l’ultimo assalto al quinto posto. Mentre il Monzone di Luciano Guelfi scenderà a Podenzana determinato a riscattare lo scivolone di Lido auspicandosi di uscire dal campo con un risultato positivo per la causa raggiungere quanto prima la quota salvezza. Le tre “cugine” Filattierese, Filvilla e Mulazzo hanno differenti impegni tra le mura amiche, i giallo neri di Villafranca come il Mulazzo ospitano rispettivamente nell’ordine il fanalino del girone Cerreto e niente meno che i collinari del Corsanico. La truppa di Tiziano Cassiani dopo il tonificante successo nel, derby contro il Podenzana scende a Camaiore con l’obiettivo di muovere la classifica, il match con la Fortis è senza dubbio insidioso per i lunigianesi visto che la Fortis è reduce da tre vittorie consecutive davanti ai propri sostenitiori. Per quanto riguarda i giallo neri di Villafranca rilanciati dal successo di Fivizzano puntano ad un finale di campionato con dignità, visto il travagliato e altalenante girone di ritorno, salvare la categoria al momento sarebbe un meritato traguardo. Infine non ha fine la crisi di risultati dei dragoni di Luigi Della Zoppa, le quattro sconfitte consecutive hanno complicato non poco la stagione dei Andrea Caldi & soci, la delicata trasferta in terra pisana dovrebbe segnare una nuova rinascita dei veneliesi, centrare i tre punti per continuare a sperare, differentemente si aprirebbe la disputa degli spareggi per non scendere in terza categoria.



Programma gare, arbitro di domenica 7/4/2019(inizio ore 15,30)



Atl.Podenzana-Monzone(“Comunale”, Lorenzo Tersiti di Lucca)

Filvilla-Cerreto(“Bottero”, Carmelo Alaimo di Pisa)

Fivizzanese-Romagnano(“Comunale”, Francesco Bianco di Carrara9

Fortis Camaiore-Filattierese(“Via Fonda”,Oleksandr Medvid di Livorno)

Mulazzo-Corsanico(“Calani”,Ludovico Cravini di Livorno)

Stella Rossa-Monti(Castelfranco di Sotto,Thoma Domenici di Viareggio)

Ricortola-Atl.Carrara(“Comunale”, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Sp. Pietrasanta-Lido di Camaiore(“xIx settembre”, Paride Frasca di Pisa)