Seconda Toscana, appuntamento con la storia per il Corsanico

Massa Carrara - Inedito appuntamento con la storia invece per i collinari del Corsanico unica rappresentante del girone apuo lunigianese dove sta per completare l’ultimo atto della stagione, va in scena nel rettangolo lucchese di Saltocchio opposti al Meridiem Larciano la finalissima degli spareggi per staccare il biglietto per la prima categoria. I prossimi avversari di mister Tiziano Farnocchia è una compagine partecipante al girone B che nel precedente test ha vinto di misura sui pisani della Giovanile di Sextum, nel loro campionato (girone B) classificandosi al secondo posto con 63 punti collezionando ben 20 vittorie, tre pareggi e sette sconfitte con un bottino di 55 reti segnate e 28 subite, dove primeggia come bomber dei bianco neri il centrocampista Accardi con 10 sigilli. Gli “orange” ricordiamo si sono piazzati al secondo posto in compagnia del Romagmnano a 62 punti, classifica modificata a pochi giorni dallo spareggio delle due protagoniste del girone a favore del Romagnano, dove i due punti tolti ai collinari in un certo contesto rivista la finale è sta l’arma in più per il team di mister Tiziano Farnocchia dove era obbligato a vincere e l’ha fatto addirittura nei 90’.



Probabili formazioni :



Corsanico : Negrari, Tomei, Aquilante Antonio, Corsinelli, Rossi, Manfredi, Galli, Aquilante Andrea, Ceciarini, Simonini, Bertilotti.

M. Larciano : Poggetti, Cavati, Fresta, Callistri, Trepiedi, Piscitelli, Romani, Accardi, Dell’innocenti, Sorini, Lomonte.



Programma gare, arbitro di domenica 26 maggio (inizio ore 16,°°)



Seconda categoria:

Corsanico- Meridiem Larciano (Comunale Saltocchi, Filippo Balducci di Empoli)