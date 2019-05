Seconda Toscana, Monti e Mulazzo alla ricerca della salvezza

I "dragoni" in casa della Stella Rossa si affidano alla classe di Bruno Salku. I rossoblu sperano nella vena realizzativa di Sebastian Baciu, già autore di 22 gol in campionato

Massa Carrara - In seconda categoria il destino per le due “sorelle” Monti e Mulazzo scivolate al penultimo e terzultimo posto in virtù del negativo finale di campionato, si prospettano abbastanza insidiose, per i dragoni dopo tantissimi tornei di seconda categoria rischiano di far ritorno in terza, idem per il Mulazzo dopo un solo anno di seconda. Il primo appuntamento alquanto decisivo è in programma in terra pisana, dove la “ripescata” Stella Rossa metterà sul tavolo tutte le carte a disposizione per salvare l’inedita stagione. “La marcia verso la speranza – accomuna lo storico dirigente lunigianese Massimo Tonelli “Rampulla” – è nei “piedi” dei nostri giocatori di esperienza e mi permetto di aggiungere di qualità, come Andrea Caldi, Francesco Chelotti e Bruno Salku, tanto per citarne alcuni. Le gare con i pisani sono sempre state ricche di gol, in campionato all’andata 3-0 per noi, da loro una strepitosa rimonta dopo essere andati sotto di due gol, sfiorando la vittoria nel finale. Sono a Monti da quasi vent’anni, dopo una parentesi di due campionati in prima categoria, il nostro standard è sempre stata la seconda, con qualche play off di troppo persi. Mi dispiacerebbe scendere di categoria, per mille motivi soprattutto per la famiglia Carlotti che da mezzo secolo guida e segue gli avvenimenti della squadra del paese e in modo particolare per i nostri affezionati tifosi.

Stesso destino è quello che aspetta ai cugini del Mulazzo, anche i rosso blu della nuova coppia di tecnici Pistri-Ghelfi subentrata all’allenatore Fabio Bellotti allo scadere del campionato, a calendario c’è l’insidiosa trasferta a Camaiore contro la Fortis , in quanto i lunigianesi hanno dalla loro parte solo un risultato su tre, uscire da Via Fonda con i tre punti in tasca, quindi il cannoniere mulazzese Sebastian Baciu (22 centri stagionali) dovrà guidare i compagni all’impresa di difendere la categoria.



Programma gare, arbitro di domenica 12/5/2019 (ore 16:00)



2^a categoria Play out :



Fortis Camaiore-Mulazzo(“G. Del Chiaro” Viareggio, Cremonini di Pisa)

Stella Rossa-Monti(Comunale” Marabotti” , Alessio Mauro di Pistoia)