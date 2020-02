Seconda Toscana, Lombardini manda in semifinale il Romagnano

Borgo a Mozzano - Continua il magico percorso in coppa toscana del Montignoso di mister Paolo Alberti unica rappresentante del giroen apuo-lunigianese,espugna con una prova di spessore il campo del Corsagna terza forza del girone C con il classico risultato all’inglese, match-winner del pomeriggio di Borgo a Mozzano, Nicolo Lombardini che firma una preziosa doppietta che vale il biglietto per la semifinale del 4 marzo. La sfida è sempre stata nelle mani del Romagnano, dopo una prima mezzora “strategica” Lombardini sblocca a pochi minuti dal riposo il match finalizzando un passaggio filtrante di Costa. Nella ripresa gestione totale di Nardini & soci arriva il gol della sicurezza con la perla su punizione ancora di Lombardini che toglie il ragno nell’angolo alto alla destra dell’immobile Pellegrini. Il Romagnano se la vedrà contro i grossetani del Fonteblanda dove i nero verdi guidano il girone G con 53 punti, quattro lunghezze sull’Orbetello.



Risultati 5° turno :

S.Godenzo-Sancascianese 2-2( d.t.s.)

Pergine-Fonteblanda 1-1(d.t.s.)

Corsagna-Romagnano 0-2

Mtg.Pistoiese-Acciaiolo 1-1 (d.t.s.)



Gli accoppiamenti per le semifinali in base ai risultati del quinto turno sono :

Sancascianese-Acciaiolo e Romagnano-Fonte Blanda





Marcatori : 44’Lombardini, 75’ Lombardini



Corsagna : Pellegrini, Pieroni,Lotti,Lucchesi,Signorini,Dinucci, Martino, Serafini,Martinelli,Papera, Bertoncini(Cheli, Eramnazi, Bertolacci ,Olivieri, Castelli,Paganelli,Pieri,) All. Vertemati



Romagnano : Begotti, Di Benedetti, Coletti, Dell’Amico, Nardini, Veralli, Lombardini, Domenici,Del sarto,Costa, Canesi (Borzoni, Cinacci, Zerbetto, Bevolacqua, Benassi, Mannella,Franchi, Sparavelli, Mulinacci) All. Alberti



Arbitro : Maccanti di Pisa