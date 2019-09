Seconda Toscana, Attuoni e Romagnano davanti a tutti

Massa Carrara - Dopo la seconda giornata dell’avvincente campionato di seconda categoria ci sono solo tre squadre a punteggio pieno, il Romagnano calcio la matricola Polisportiva Attuoni Avenza e i lucchesi della Fortis Camaiore. Nel turno si registrano ben cinque successi esterni e nessuna vittoria interna, con ventisette reti a referto, tre invece le doppiette messe a segno quella di Costa del Romagnano, Dalle Lucche e Luisotti per la Fortis. La squadra copertina senza dubbio è l’Attuoni Avenza, temibile neo promossa che dopo il buon esordio interno con il San Macario alla prima giornata espugna il rettangolo di via delle Pinete, nella seconda parte del match prima Lapo Esposito e poi l’ultimo arrivato in casa avenzina Mcaccarone chiudono la pratica regalando un prezioso successo e primo posto in classifica. Il tecnico di Gragnana è nelle vesti di pompiere, però non nasconde il buon umore che si respira negli spogliatoi, “ hanno giocato – associa Secchiari – tutti bene, la squadra deve ancora amalgamarsi con i nuovi arrivati, si sta calando degnamente nella nuova categoria, non sono per i proclami, non abbiamo ancora fatto niente, di positivo c’è che i ragazzi sono motivati a far benee da loro ho avuto buone risposte. Ora ci attendono altre due super sfide in pochi giorni confronti da prendere con le molle, mercoledi in coppa con il Romagnano per il passaggio del turno e domenica in casa dell’altra capolista Fortis Camaiore”. Il Romagnano rimodellato dall’esperto tecnico Paolo Alberti con due ottime prestazioni ha inviato un messaggio alle concorrenti, dove Nardini e compagni vogliono recitare la parte di protagonisti anche nell’attuale torneo, la larga vittoria in versilia contro lo Sporting Forte dei Marmi è l’ennesimo dato di fatto. Nei due derby in terra di lunigiana non vanno oltre il pareggio la Fivizzanese contro i cugini del Monti, dove i Medicei di mister “Condor” Marco Mencatelli dopo aver rimediato lo svantaggio iniziale dei dragoni gettano al vento nel finale la vittoria con un penalty di Angeli, squadre entrambe da riguardare. Nell’altra strapaesana netta affermazione del Monzone in casa del Barbarasco i locali di mister Dario Giorgi privi di alcune pedine titolari non sono riusciti ad arginare il team di Rossano Brizzi, al centro “Allende” a firmare il derby sono stati il veterano Attuoni, Francini e l’ex nero verde Petrocchi. Cade in casa un’altra compagine della lunigiana la Filattierese di Alessandro Maurelli perde con il minimo scarto contro i versiliesi del Lido di Camaiore, pronosticata dagli addetti ai lavori come una delle possibili candidate alla vittoria finale. Tornado al match della “Selva” fatale è risultato il penalty fallito da Davide Bellini nella prime battute del match, senza dubio un inizio di campionato in salita per i giallo verdi e domenica prossima c’è l’insidiosa trasferta in casa della capolista Romagnano. Infine torna dalla trasferta di Montuolo con un punto l’Atletico Podenzana contro la matricola San Macario in Piano, i lunigianesi di mister Yuri Angeli vengono raggiunti per due volte dai giallo-neri, dove non sono bastati il gol lampo di Alex Scarpa e quello di Giacomo Lombardi entrambe nella prima frazione di gioco. Gli altri risultati sono il pareggio interno dell’Atletico Carrar a con il Viareggio 86 e la cinquina della Fortis in casa dello Sportiong Bozzano Massarosa.