Seconda Toscana, Atletico Podenzana rallenta

Massa Carrara - Il 2020 inizia nei migliore dei modi per il Romagnano ora capolista solitaria

approfittando del mezzo passo falso dell’ex capolista Atletico Podenzana, il teama ben rodato di mister Paolo Alberti torna dalla trasferta in casa dei Medice con tre preziosi punti che gli consentono di portare a due lunghezze il vantaggio sul club del “panigaccio”. A ridosso della coppia di vertice incalzano i granata del Monzone che escono da Ricortola rinfrancati dall’ottima prova prolungando il trend positivo di tre vittorie consecutive. Il team di Rossano Brizzi si è inserito nei piani nobili in virtù di costanti e convincenti risultati frutto di tanto lavoro ed accurata organizzazione di gioco, la prossima domenica i lunigianesi saranno in finestra (turno di riposo) ad attendere i risultati delle due rivali Lido e Atletico Carrara con il rischio di essere scavalcati. Sempre all’interno della griglia dei play off i nero azzurri di mister Michele Dati battono di misura i dragoni del Monti e agganciano al quarto posto i versiliesi del Lido fermati sul pareggio dal fanalino del girone Sporting Bozzano. Il centro classifica dell’avvincente torneo è nelle mani delle compagini lucchesi, i nero azzurri dello Sp. Forte dei Marmi di Marco Picchi frenano le ambizioni del Podenzana, mentre i viareggini dello Sporting vincono la loro prima partita in trasferta sul campo della pericolante Filattierese dal finale assai agitato dove i locali hanno terminato la gara in nove uomini. Sopra il girone della zona rossa staziona il Ricortola nonostante la battuta d’arresto interna, invece gli avenzini dell’Attuoni a piccoli passi riescono ad uscire dal girone per non retrocedere, il quarto risultato utile per il team di mister Augusto Secchiari anche nel nuovo anno Giorgio Da Pozzo & soci mostrato a tratti buone giocate ma soprattutto è emerso il grande carattere del gruppo che si stà ritrovando. Le note dolenti della prima giornata del girone che non concede appello riguarda le tre sorelle lunigianesi tutte sconfitte con differenti motivi. Il Monti appaiato ai cugini della Fivizzanese sono scivolati al terzultimo posto in classifica dopo la seconda sconfitta consecutiva rimediata alla Fossa di Carrara contro l’Atletico, situazione che comincia ad essere allarmante,l’assenza del talentuoso Bruno Salku non può essere l’unica giustificazione. I medicei di Marco Mencatelli incassano il terzo stop casalingo interrompendo la buona striscia di cinque risultati positivi, nel prossimo turno ci sarà il delicato derby in ottica salvezza in casa dei cugini del Monti. Infine capitolo Filattierese il club giallo verde oltre alla punizione sul campo(1-2) per i viareggini dello Sporting il club locale di mister Roberto Neri ha provveduto ad inoltrare la rituale richiesta scritta per poi procedere successivamente con il reclamo in quanto il giovane direttore di gara ha commesso un errore “dimenticandosi” nel marasma finale del match che in porta (dopo l’espulsione del titolare Zannoni) della Filattierese per più di un minuto non c’era un portiere, anomalia rimarcata dalla società lunigianese. In settimana si conosceranno tramite il comunicato federale le decisioni del giudice sportivo in merito.