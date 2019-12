Seconda Toscana, Atletico Podenzana campione d'inverno

Massa Carrara - La prima parte dell’appassionante campionato di seconda categoria è andato in archivio con al comando la coppia Atletico Podenzana-Romagnano dove nell’ultima partita dell’anno 2019 hanno svolto il loro compito al meglio, il team del “panigaccio” hanno sconfitto al “Quartieri” di Aulla i cugini del Monti nel derby mentre il Romagnano di mister Paolo Alberti hanno espugnato con quattro gol il campo dei lucchesi del San Macario. Vittorie che non hanno fatto altro che consolidare il primato del girone, in perfetta linea con i rispettivi obiettivi dei due sodalizi partiti alla vigilia con differenti progetti. Il Romagnano dopo aver perduto la finale play off della scorsa stagione è intenzionata al termine di questa stagione a passare dalla porta principale, mentre i lunigianesi dopo aver costruito un organico all’altezza, deus macchina Andrea Damiani e collaboratori, da diverse domeniche è in versione pompiere, viene premiato il grande lavoro di questi primi quattro mesi di attività svolto dal tecnico Yuri Angeli e tutto lo staff tecnico. Alla ripresa del campionato Magnani & soci saranno ospiti dei versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, battuti nettamente nella gara di esordio del torneo. A tre punti dalle due di vertice resiste la seconda coppia dei piani nobili Lido-Monzone, dove i granata di Rossano Brizzi raggiungono i versiliesi in virtù del successo nel derby di Filattiera, riproponendosi tra le diverse antagoniste anche nel girone di ritorno. Nell’ultimo posto disponibile della griglia dei play off stazionano i nero azzurri dell’Atletico di mister Michele Dati usciti con un rocambolesco pareggio interno contro i lucchesi della Fortis Camaiore. Appena sotto conserva il settimo posto il Ricortola che ha osservato il turno di riposo, doveva disputare l’ultima di andata contro i lunigianesi del Barbarasco ritiratosi dal torneo qualche domenica fa. I nero verdi di mister Alessandro Fini inizieranno il nuovo anno e il girone di ritorno ospitando al comunale di viale delle Pinete i lunigianesi dell’ex mister Rossano Brizzi. Nella media bassa classifica troviamo le tre sorelle Monti, Fivizzanese e Filattierese alle prese con alcune problematiche non del tutto risolte. I dragoni del Monti scivolati al confine del girone dei play out sono tornati dal derby contro i cugini del Podenzana a mani vuote, oltre la sconfitta hanno perso inoltre due pedine per i rossi comminati al talentuoso Bruno Salku e al giovane Botti rientrato alla base dopo la breve esperienza a Villafranca. I medicei di Marco Mencatelli soffrono più del previsto contro il blasonato Lido, riescono a rimediare lo svantaggio versiliese con il punto di Alberti a inizio ripresa, l’unica cosa positiva dopo il quarto pareggio interno dei lunigianesi è quello di aver mosso la precaria classifica. Alla prima del nuovo anno il team di Tarantola & compagni sarà di nuovo tra le mura amiche, dove al comunale per un delicato match salirà la capolista Romagnano. Cadono nel derby della “Selva” i padroni di casa della Filattierese contro i rivali storici del Monzone, l’inaspettata battuta d’arresto del club di mister Roberto Neri al secondo stop consecutivo compromette il cammino dei i giallo verdi ora stazionari al penultimo posto della graduatoria. Infine da segnalare l’ottima trasferta dell’Attuoni in casa dello Sporting Bozzano attuale fanalino di coda del girone, gli avenzini di mister Augusto Secchiari si impongono con merito con i tre sigilli di capitan Pappagallo, Musetti e Ussi, successo che ha permesso al club di Avenza di agganciare al quartultimo posto la Fivizzanese.