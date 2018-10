Seconda Categoria spezzina, ecco il calendario

Si parte domenica 14 Ottobre e si chiude domenica 7 Aprile 2019. La sosta dal 16 Dicembre al 20 Gennaio quando terminerà il girone di andata. Sono 12 le squadre iscritte

La Spezia>/em> - Partirà ufficialmente domenica 14 Ottobre il campionato di II Categoria Girone F, il girone dello spezzino. La LND della Spezia ha emanato pochi minuti fa il calendario ufficiale. Campionato ridotto a 12 squadre. La prima giornata vede un interessante Beverino - Santerenzina in programma al "Rino Colombo" di Beverino. L'ambiziosa Arcola Garibaldina se la vedrà con il Don Bosco Spezia B. La neo nata La Miniera esordirà ospitando l'Olimpia Piana Battolla, ecco poi il confronto tra le due polisportive: Madonnetta contro Romito. Il Vezzano riparte dopo la finale persa dei play - off ospitando la Castelnovese, mentre al "Bertolotti" si disputerà Bolanese - Luni Calcio. Il calendario prevede la sosta dal 16 Dicembre al 20 Gennaio quando si disputerà l'undicesima e ultima giornata del girone di andata. Il campionato terminerà invece il 7 Aprile, dalla settimana successiva al via eventuali Play - Off e Play - Out.



Prima Giornata Campionato II Categoria della Spezia



ARCOLA GARIBALDINA - DON BOSCO SPEZIA "B"

BOLANESE - LUNI CALCIO

INTERCOMUNALE BEVERINO - SANTERENZINA

LA MINIERA - OLIMPIA PIANA BATTOLLA

MADONNETTA - POL. ROMITO 2011

VEZZANO 2005 - CASTELNOVESE