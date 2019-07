Seconda Categoria, solo otto le squadre iscritte

La Spezia - La LND delegazione della Spezia ha ufficializzato le squadre che hanno presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di II Categoria spezzino. Le squadre in questione sono soltanto otto al momento in quanto Castelnovese e Intercomunale Beverino sono state ripescate in I Categoria.



Si tratta di:



1) ANTICA LUNI

2) BOLANESE

3) CEPARANA

4) LUNI CALCIO

5) MADONNETTA

6) POLISPORTIVA ROMITO

7) SANTERENZINA

8) VEZZANO



Come anticipato da Calcio Spezzino l'A.s.d. La Miniera non ha provveduto all'iscrizione cessando la sua attività dopo una sola stagione.



A queste formazioni si aggiungerà poi l'Olimpia Piana Battolla come ripescata dalle retrocesse in III Categoria, mentre sembra che il Don Bosco Spezia B non effettuerà l'iscrizione.

Per completare il quadro del prossimo Girone F si attendono poi le nuove iscritte, come ad esempio le vociferate Brungnato/Borghetto e Nave, altrimenti quale altra ipotesi potrebbero essere accorpate al girone spezzino formazioni "vicine" come Deiva Marina, Framura, Moneglia, ecc..