Seconda Categoria, rinviate tre gare

La Spezia - Rinviate tre gare per allerta meteo.



II Categoria Girone F - II giornata



Mamas Calcio - Luni Calcio 1 - 4 (45°, 60° e 92° Blandini, 70° Diop, 75° Corsini)

Bolanese - Atletico Lunezia - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Antica Luni - Vezzano - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Polisportiva Madonnetta - Santerenzina - RINVIATA PER ALLERTA METEO



Classifica: 6 Luni Calcio, 3 Brugnato, 3 Santerenzina*, 3 Ceparana, 3 Calcio Nave, 1 Bolanese*, 1 Vezzano*, 0 Olimpia Piana Battolla, 0 Atletico Lunezia*, 0 Antica Luni*, 0 Polisportiva Madonnetta*, 0 Mamas Giovani



* = una partita in meno



G.L.