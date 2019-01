Seconda Categoria, ecco la Top 11 alla sosta natalizia

Calcio Spezzino stila l'undici titolare, l'allenatore e le nove riserve dei migliori giocatori spezzini che si sono distinti per il rendimento offerto nella prima parte di stagione nel Girone F di II Categoria

La Spezia - La Spezia - Dopo quella per i torneo di Serie D/Eccellenza/Promozione e quella per la I Categoria chiudiamo il cerchio è ora il momento di chiudere il cerchio. Calcio Spezzino stila la propria TOP 11 anche per quanto concerne il Girone di Andata del campionato di II Categoria, a cui manca ancora una giornata per giungere al termine. Ecco quindi i giocatori spezzini suddivisi nell'undici titolare, allenatore e le nove riserve che, secondo la nostra Redazione, hanno offerto il miglior rendimento nel Girone F di II Categoria.



1) BIONDO (Arcola Garibaldina): Estremo difensore di grande esperienza per la categoria. Risulta decisivo in molti frangenti per la sua squadra, oltre che il portiere meno battuto del campionato con solo 8 reti al passivo.



2) MEKBULI (Arcola Garibaldina): Un altro giocatore in arrivo da granata capolista e Campioni d'Inverno. Il vantaggio di ben 8 punti sulla prima inseguitrice Castelnovese è anche merito della grande tenuta difensiva della squadra di mister Pedretti di cui l'esperto centrale albanese è uno dei punti di forza. Impreziosisce la sua prima parte di campionato mettendo a segno una rete.



3) MENDY (Polisportiva Romito): Una delle positive sorprese di questa prima parte di stagione. Il difensore gialloblu si è imposto come uno dei migliori del ruolo riuscendo anche a mettere la firma su due gol della propria squadra.



4) CHILOSI (Bolanese): L'esperto centrale difensivo classe '81 capitano dei giallorossi si dimostra come sempre uno dei migliori del ruolo in questo campionato. L'ottimo avvio di stagione della Bolanese, quarta in classifica, ma soprattutto migliori difesa del torneo al pari dell'Arcola Garibaldi con appena 8 reti al passivo passa anche dalle sue ottime prestazioni.



5) COSTA (Arcola Garibaldina): Il mediano di Pedretti abbina forza fisica e intelligenza tattica dando equilibrio al sodalizio granata che domina la prima fase del torneo. Si fa sentire anche in zona gol con 3 marcature.



6) NACLERIO (Castelnovese): Giocatore da categoria superiore, un lusso per la categoria. Uno di quegli elementi che ha fatto fare il salto di qualità ai gialloneri di mister Marino secondi in classifica. Ben 6 le reti a suo attivo in questa prima parte di stagione che ne fanno il quarto miglior marcatore del torneo.



7) BLANDINI (Luni Calcio): Corsia esterna per il fantasista di mister Bianchi che dopo lo scorso campionato si conferma tra i migliori del torneo anche grazie alle sue 4 marcature stagionali che mantengono il Luni in zona Play - Off.



8) GEROSA (Santerenzina): Completa la mediana l'esterno mancino d'attacco capitano del sodalizio del presidente Pardini. Quarto miglior marcatore del campionato grazie alle sue 6 realizzazioni. Le fortune della squadra ora affidata a mister Ibba passano spesso dai suoi piedi.



9) BONELLI (La Miniera): Dopo l'ottima parentesi in I Categoria al Follo San Martino l'esperto centravanti è tornato in II Categoria per vestire la maglia del neo nato sodalizio di Castelnuovo Magra. Rendimento veramente importante con 7 realizzazioni in 8 presenze che ne fanno il terzo miglior marcatore del torneo.



10) NICOLA CONTI (Polisportiva Madonnetta): Nella stagione che deve essere del rilancio per i biancorossi dopo l'ultima piazza nel torneo precedente chi si sta veramente rilanciando alla grandissima è il bomber di mister Battistini. Ben 11 centri in campionato in dieci partite disputate ne fanno il capocannoniere del campionato di II Categoria.



11) FIGAIA (Castelnovese): Non solo la regia illuminata e le reti di Naclerio nel secondo posto dei gialloneri, ma anche i gol dell'esperto attaccante. Nove centri in stagione per il vice capocannoniere del torneo.



Allenatore: PEDRETTI (Arcola Garibaldina): Una garanzia per questi campionati il tecnico dei granata che ha già trionfato in questa categoria con Rebocco e Cadimare. Ad una giornata dalla fine del Girone di Andata è già Campione d'Inverno con ben otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Unica squadra imbattuta con otto vittorie e due pareggi, vanta nettamente il miglior attacco con 27 reti all'attivo e la miglior difesa insieme alla Bolanese con appena 8 marcature al passivo.



12) NICOLA LOMBARDI (Bolanese): Giovane portiere classe '98 si sta mettendo in luce con ottime prestazioni in giallorosso e appena 8 reti al passivo.

13) RICOTTA (Intercomunale Beverino): Ingaggiato dal Monterosso dopo anni in I Categoria ha dato il suo contributo alla causa bianco azzurra facendo crescere il rendimento difensivo della squadra, la terza meno perforata del torneo con 11 reti incassate.

14) FARIS (La Miniera): Dopo il buon campionato con la Castelnovese l'esterno mancino si sta ripetendo a buoni livelli anche con la neo nata formazion di Castelnuovo Magra.

15) PAOLO CARGIOLLI (Santerenzina): Non sarà forse questa la sua miglior stagione, ma il jolly di centrocampo di mister Ibba rimane uno dei migliori interpreti del ruolo in questa categoria. Si disimpegna al meglio in qualsiasi posizione della mediana offrendo quantità e qualità, oltre ad aver realizzato 3 marcature.

16) CRAFA (Olimpia Piana Battolla): L'esterno offensivo è l'unico che sembra dare una sterzata ai risultati che stentano ad arrivare a Piana Battolla. Per lui già 5 marcature all'attivo con un'importante tripletta che è valsa tre punti in classifica.

17) BIGGI (Luni Calcio): Al pari del compagno Blandini è tra i migliori della squadra di Bianchi con le sue 4 realizzazioni stagionali.

18) MORENI (Arcola Garibaldina): Altro elemento imprescindibile per la capolista di mister Pedretti. Nella cooperativa del gol granata lui è anche il miglior marcatore con 6 centri.

19) LUCA BIANCHI (Vezzano): Stagione di rivoluzione per il club di Bottagna partito molto rinnovato. Una stagione finora fatta di alti e bassi, ma dove l'attaccante di mister Tonelli ha trovato continuità realizzando 5 reti.

20) ORSETTI (Intercomunale Beverino): Cinque reti anche per il bomber bianco azzurro che nelle ultime giornate del torneo ha rilanciato le ambizioni della squadra di mister Bettinotti partita inizialmente con il freno a mano tirato.