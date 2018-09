Seconda Categoria, decisa la composizione del Girone F

Le squadre "B" faranno classifica, ma senza diritto alla promozione o all'ammissione ai play off

La Spezia - Nel comunicare che, con nota del 18 settembre u.s., la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta di deroga formulata dal C.R.Liguria in ordine alla mancata organizzazione del Campionato di Terza Categoria nelle province di Imperia, Savona e La Spezia e l’ammissione delle Società al Campionato di Seconda Categoria, si confermano, di seguito gli organici dei gironi “A”, “B” ed “F” dello stesso.



Girone F



Arcola Garibaldina

Bolanese

Castelnovese

Don Bosco Spezia Calcio“B”

Intercomunale Beverino

La Miniera

Luni Calcio

Madonnetta

Olimpia Piana Battolla

Polisportiva Romito 2011

Santerenzina

Vezzano 2005



Per quanto concerne le squadre "B" si conferma, anche per la prossima stagione sportiva, che le Squadre “B” di Società che disputano campionati superiori, che parteciperanno a Campionati di L.N.D., saranno considerate “in classifica” ma senza diritto alla promozione o all’ammissione ai play off.