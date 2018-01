Seconda Categoria, alla sosta natalizia ecco la nostra Top 11

Concludiamo il nostro tour tra le formazioni dei migliori alla sosta natalizia stilando la formazione riguardante la II Categoria della Spezia

La Spezia - Chiudiamo il nostro "viaggio" nelle TOP 11 alla sosta con quella della II Categoria della Spezia. Ecco l'undici titolare schierato con un 3 - 4 - 3, l'allenatore e i sette giocatori per la panchina degli elementi che hanno offerto un rendimento più alto nella prima parte di stagione secondo Calcio Spezzino...e anche in questo caso alcuni ottimi elementi sono dovuti rimanere fuori dalle nostre scelte per ovvi motivi di spazio.



1) ATZORI (Luni Calcio): Giovane portiere di valore che, dopo un paio di passaggi a vuoto, alla Luni Calcio in questa prima parte di stagione è tornato ad esprimersi al meglio. Grazie anche alla difesa di mister Lorenzetti è l'estremo difensore meno battuto del torneo con 7 reti al passivo.



2) BIAGIONI (Sarzana 1906): Centrale d'esperienza e di categoria superiore, anche in questo inizio di stagione con i rossoneri si sta dimostrando come uno dei migliori centrali del torneo. Anche grazie al suo rendimento la retroguardia rossonera è la seconda meno battuta del torneo con 8 reti al passivo. Sa farsi valere anche in fase offensiva con 2 reti realizzate.



3) MANFREDI (Vezzano): Difensore goleador della formazione di Biavati. Ottimo il rendimento in questa prima parte di stagione corroborato da tre reti pesanti per la sua squadra.



4) CANCIELLO (Antica Luni): Tra alti e bassi il centrale gialloblu ha disputato un'ottima prima parte di campionato. Inoltre sa farsi sempre valere con i calci piazzati realizzando anche una rete.



5) GABRIELE (Vezzano): Il capitano della squadra di Biavati è uno dei centrocampisti più talentuosi della torneo. Dopo le ultime stagioni ottime a livello personale in I Categoria anche in questo inizio di stagione sta offrendo un rendimento sopra le righe con la sua squadra che, in attesa di recuperare una gara, continua a lottare per il campionato.



6) BLANDINI (Luni Calcio): Rivelazione positiva di questi primi mesi di torneo. Capocannoniere della sua squadra con quattro reti, tutte pesanti, e la formazione di mister Lorenzetti cresce e lotta per un posto Play - Off attualmente condiviso in quinta piazza con il Beverino.



7) BELLI (Antica Luni): Sia da esterno alto che da esterno basso il rendimento del mancini di mister Rolla è da incorniciare in questa stagione: ottimo in fase difensiva, imprevedibile per gli avversari quando si spinge in avanti. Per lui anche due gol all'attivo.



8) SIBII (Polisportiva Romito): Alti e bassi per la squadra gialloblu, ma il rendimento dell'esterno offensivo grazie alle sue accelerazioni imprevedibile è ottimo. Tre reti all'attivo e tanta voglia di guidare la sua squadra a posizioni più alte alla ripresa del torneo.



9) CALEO (Vezzano): Il "Sicario" è bomber implacabile e da categoria superiore. Riferimento offensivo per l'undici di mister Biavati e vero valore aggiunto. Sette le sue reti in stagione che ne fanno il vice capocannoniere del torneo.



10) POLIDORO (Intercomunale Beverino): Il bomber che non ti aspetti. Rendimento eccezionale per l'attaccante mancino dei bianco azzurri capocannoniere del torneo con 10 reti all'attivo in altrettante partite disputate. Grazie al suo bomber la squadra di Beverino lotta per un piazzamento Play - Off.



11) MORENI (Arcola Garibaldina): Implacabile bomber della capolista. Ottimo anche sui calci da fermo sia punizioni o rigori, offre assist e mette in movimento i velocissimi Bertagna nel tridente dei granata. Anche per lui 7 reti in 10 partite e vice capocannoniere del torneo.



Allenatore PEDRETTI (Arcola Garibaldina): Ripartito dopo la non positiva esperienza alla Bolanese. Una ripartenza alla grandissima mettendo in fila la strafavorita Antica Luni, ma davanti a squadre quotate come Vezzano e Sarzana 1906. Alla sosta è infatti la sua squadra la prima della classe con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice.



12) PAGLINI (Sarzana 1906): L'estremo difensore di mister Veronica è una garanzia per questo torneo e, attualmente, il secondo meno battuto del campionato.

13) ROLLA (Luni Calcio): Uno degli artefici dell'ottimo inizio di stagione della squadra di mister Lorenzetti. Guida con esperienza la difesa meno battuta del torneo a cui aggiunge anche una rete all'attivo.

14) DABO (Don Bosco Spezia B): Uno dei migliori elementi della squadra salesiana. Difensore di personalità e forza fisica, ma anche discreta tecnica che sotto la guida attenta di mister Biloni sta crescendo di partita in partita tanto che vanta anche una convocazione in Promozione con la Prima Squadra salesiana.

15) CHIUMMIELLO (Sarzana 1906): Giovane centrocampista classe '98 veramente molto interessante. Rendimento importante e due reti al suo attivo in questo inizio stagione.

16) SANTUNIONE (Polisportiva Madonnetta): La stagione dei biancorossi finora è stata tutta in salita, ma il rendimento del fantasista, uno dei giocatori più tecnici del torneo, è sempre stato importante. Tre reti all'attivo e un record di legni colpiti, ben tre, nella stessa partita.

17) BONELLI (Polisportiva Romito): Lui nella Top 11 del girone del ritorno sicuramente non ci sarà dato che è passato al Follo San Martino in I Categoria, ma le sue 8 partite con i gialloblu sono state da incorniciare con 6 reti all'attivo.

18) BALLONI (Antica Luni): Il capitano della squadra di mister Rolla tra un infortunio e l'altro ha comunque offerto un buon rendimento realizzando 6 reti finora in stagione.