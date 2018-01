Scossone alla Luni Calcio, salta Lorenzetti

Il sodalizio di Luni, quinta in classifica, ha già scelto il nome del nuovo allenatore che debutterà in casa del Don Bosco Spezia. Le parole della società a Calcio Spezzino

Luni - Dopo le dimissioni di mister Biavati dalla panchina del Vezzano arrivate ieri quest'oggi un altro cambio su una panchina del torneo di II Categoria. E' quello operato dalla dirigenza della Luni Calcio che ha deciso di sollevare dall'incarico mister Cesare Lorenzetti. La squadra di Luni occupa attualmente la quinta posizione in classifica in piena zona Play - Off a sole tre lunghezze dalla seconda piazza. Già scelto il nome del sostituto, si tratta di mister Fabio Bianchi che in passato ha guidato Casano, proprio la formazione di Luni e Sarzana 1906. Si tratta quindi di un ritorno su questa panchina per lui. Noi di Calcio Spezzino abbiamo contattato la società di Luni che così ci ha risposto: "Avendo notato un calo psicofisico nell ultimo mese, e vedendo concreta la possibilità di raggiungere un piazzamento nei Play - Off, abbiamo voluto dare uno scossone ai ragazzi cercando di stimolarli a dare ancora di più. Non possiamo tuttavia non ringraziare mister Lorenzetti per questa stagione e mezzo trascorsa insieme tra situazioni travagliate, vedi lo scorso anno, e ottimi risultati ottenuti come la prima straordinaria parte di questa.” Il debutto bis di mister Bianchi sulla panchina della Luni Calcio è previsto questa domenica nella trasferta del "Cimma" di Pagliari contro il Don Bosco Spezia B.