Santerenzina, un colpo dal mercato e le nomine del Settore Giovanile

Lerici - Ancora una novità di mercato in casa Santerenzina. E' direttamente il diesse Simone Arena a ufficializzare l'avvenuto ingaggio dell'esterno d'attacco classe '96 William Casoni. Il giocatore vanta un passato tra Marolacquasanta, dove ha militato per due stagioni siglando anche una rete in I Categoria, e Fezzanese.



L'altra novità per quanto riguarda il sodalizio del presidente Francesco Pardini sono le nomine del nuovo staff del Settore Giovanile dei biancoverdi. Per quanto concerne le squadre a 11 nominato direttore tecnico Stefano Angeli, mentre con la carica di direttore sportivo ecco Fabrizio Pioli. Avendo la Santerenzina tutto il Settore Giovanile proprio compresa la Scuola Calcio nominato anche il Direttore Sportivo delle formazioni a 7, ruolo che viene affidato allo storico dirigente Stefano Bonomi.



La società di San Terenzo fa sapere inoltre che per le iscrizioni alla Scuola Calcio presso il campo sintetico in località Bagnara di San Terenzo si possono contattare i numeri 339.31.79.987 e 333.89.56.618 per quanto concerne le annate 2008 e 2007 presso il sintetico del "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici contattare il 393.49.92.102



