Santerenzina, è separazione con mister Alessandro Rolla

Lerici - Non si conosce ancora precisamente il futuro dei campionati dilettantistici, anche se con tutta probabilità manca solo l'ufficialità alla fine di una stagione travagliata di fatto già interrotta per la pandemia da Coronavirus. Lo stop ai campionati potrebbe arrivare presto, il prossimo 20 maggio con il tanto atteso Consiglio Federale. Intanto iniziano ad arrivare le prime decisioni ufficiali da parte di alcune società in vista del prossimo futuro. Dalla provincia spezzina una delle primissime squadre a pensare alla ripartenza è la Santerenzina che nella serata odierna ha ufficializzato la separazione con il tecnico della Prima Squadra mister Alessandro Rolla. L'ex di Fosdinovo, Bradia Azzurri, Magra Azzurri e Antica Luni era giunto sulla panchina bianco verde proprio la scorsa estate fortemente voluto dal diesse Simone Arena.



"Ci tengo a nome mio, che sono stato il primo a volerlo e a crederci, e ci credo tuttora insieme ad Arnaldo Pellegri, a fare un caloroso ringraziamento a mister Alessandro Rolla per il lavoro svolto in questa stagione sulla panchina della Santerenzina." - dichiara proprio il Direttore Sportivo biancoverde Simone Arena - "A causa di alcune valutazioni interne al Consiglio della Santerenzina stessa questa sera è stato deciso di sollevare il mister della conduzione della Prima Squadra. La società è comunque molto grata a mister Rolla per tutto il lavoro svolto assieme in questi mesi pre - Covid19."