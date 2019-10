Salta la panchina dell'Antica Luni

Luni - Ancora prima che inizi il campionato di II Categoria salta la prima panchina. Si tratta di quella dell'Antica Luni che fa sapere di aver risolto il proprio rapporto con mister Eugenio Duranti dopo che lo stesso aveva presentato le proprie dimissioni. L'allenatore era arrivato a guidare i "gladiatori" la scorsa annata dopo lo storico salto in I Categoria, ma non era riuscito ad evitare la retrocessione dei gialloblu. Nonostante questo era stato confermato sulla panchina del sodalizio del presidente Casani. Ora la separazione. Massimo riserbo sul nome del sostituto, si attendono per le prossime ore novità in merito. Questo lo stringato comunicato della squadra di Luni.



"*** ULTIMA ORA ***



Eugenio Duranti non è più l’allenatore della squadra.

Seguiranno aggiornamenti."