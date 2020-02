Risultati, il Mamas Giovani riparte con una vittoria

La Spezia - Dopo una settimana di sosta riparte il campionato di II Categoria della Spezia con la prima giornata del girone di ritorno. Al "Pieroni" della Pieve spezzina grande impresa del Mamas Giovani che batte per 3 - 2 il Brugnato ex capolista alla seconda sconfitta consecutiva e terza della sua stagione. I "cinghiali" si portano in vantaggio con Manuel Beverinotti, ma Diop pareggia i conti per i "Torelli". Ad inizio ripresa 2 - 1 locale con Musso e Brugnato in inferiorità numerica per l'espulsione di Beverinotti, ma che trova il pareggio con Salesiani. Al 75° il gol decisivo per biancorossi lo segna invece Pulciani con gli ospiti che poi chiuderanno addirittura in nove uomini per il rosso sventolato a Makitov.



Tabellino



Mamas Giovani - Brugnato 3 - 2

Marcatori: 22° M. Beverinotti (B), 38° Diop (M), 51° Musso (M), 63° Salesiani (B), 75° Pulciani



Note: espulsi al 61° F. Beverinotti (B) e al 83° Makitov (B)



Classifica: 26 Bolanese, 23 Santerenzina, 23 Brugnato, 23 Bolanese, 22 Antica Luni, 21 Luni Calcio, 20 Polisportiva Madonnetta, 16 Vezzano, 13 Mamas Giovani, 12 Ceparana, 7 Olimpia Piana Battolla, 4 Calcio Nave, 3 Atletico Lunezia



G.L.