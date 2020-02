Risultati, ecco come è finito l'anticipo Mamas - Ceparana

La Spezia - Poker servito dal Ceparana al "Pieroni" nell'anticipo del campionato di II Categoria. Dopo un ottimo momento di forma i padroni di casa del Mamas Giovani devono inchinarsi ai rossoneri che conquistano così la loro seconda vittoria consecutiva dopo il successo per 3 - 1 della scorsa domenica sul Nave.



Tabellino



Mamas Giovani - Ceparana 1 - 4

Marcatori: 4°, 41° e 46° Beggiato (C), 19° Lesmadeq (M), 85° L. Bravi (C)



Mamas Giovani: Bass, R. Noman, Leva, Ferrari, Diatta, Badie, Lesmadeq, Giusti, Mutiu, Musso, Tagazzart. All. Bogazzi

A disp.: Delvecchio, A. Noman, Diop, Msakui.



Ceparana: Raffellini, D. Bravi, Gervasi, Briselli, Federici, Mecherini, Simonini, Chiappini, Briselli, Beggiato, Simonini. All. Barletti

A disp.: Buffoni, Lorenzini, Ricci, L. Bravi, Gallo, Solarino, Caldarelli.



Classifica: 32 Bolanese, 26 Polisportiva Madonnetta, 24 Santerenzina, 23 Brugnato, 23 Antica Luni, 22 Luni Calcio, 19 Vezzano, 18 Ceparana *, 14 Mamas Giovani, 10 Olimpia Piana Battolla *, 6 Atletico Lunezia, 4 Calcio Nave



* = una partita in meno



G.L.