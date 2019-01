Risultati della mattina, Moreni salva la capolista

Pareggio per l'Arcola Garibaldina con il La Miniera. La Bolanese si impone in casa della Santerenzina. Vezzano di misura sul Luni Calcio. Beverino OK con Don Bosco Spezia B

La Spezia - Un gol di Moreni in pieno recupero impatta per l'Arcola nel match con il La Miniera che ribaltava tutto con una doppietta di bomber Bonelli. Bolanese passa all'inglese in casa della Santerenzina. Vezzano di misura con il Luni Calcio. Beverino tris al Don Bosco Spezia B.



Risultati XI giornata Girone F II Categoria



Don Bosco Spezia B - Intercomunale Beverino 0 - 3 (Toracca, [Rig.] Orsetti)

La Miniera - Arcola Garibaldina 2 - 2 (63° C. Bertagna, 73° [Rig.] e 87° Bonelli, 91° Moreni)

Luni Calcio - Vezzano 0 - 1

Santerenzina - Bolanese 0 - 2 (Maggiani, Verdicchio)