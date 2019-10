Riparte anche il Ceparana tra conferme, giovani e nuovi arrivi

Bolano - Domenica parte, finalmente, il campionato di II Categoria della Spezia ai nastri di partenza del quale troveremo anche il Ceparana retrocesso al termine della scorsa stagione. La squadra rossonera ha confermato in panchina il tecnico Barletti, che era subentrato a Bottigliero in corso d'opera lo scorso torneo, e ha puntato sulla conferma dell'ossatura della squadra a cui ha affiancato molti giovani del vivaio. A difendere i colori rossoneri ci saranno quindi ancora Bravi Davide e Bravi Luca, Briselli Vittorio, Capone, Cavana, Gervasi, Lattanzio, Panizzi e Monticelli tra gli altri.



Per quanto riguarda i nuovi acquisti per l'attacco ecco gli esperti Caldarelli e Dell'Ovo ultima stagione nei campionati Uisp, ma ex dell'Olimpia Piana Battolla. Proprio dai "cugini" della Piana preso l'esterno di centrocampo Emanuele Rossi insieme a Briselli Jonathan, ma anche il difensore Beggiato (nella foto, ndr) che ricordiamo anche per le esperienze nel Valdivara 5 Terre nel campionato di Eccellenza. Dalla Juniores del Canaletto prelevato invece il giovane centrocampista Focacci e l'attaccante Salvadori. Dal Serricciolo due giovani come Simonini e Solarino. Altro classe 2000 in arrivo dal Magra Azzurri è Lorenzini Mattia. Dai campionati Uisp anche Nicolas Baldassini che si aggiunge alle altre novità Meta Danilo ('87) e Salvatore Gallo ('80). Non si escludono comunque ulteriori innesti.



Queste le parole del confermato mister Alessio Barletti alla vigilia del campionato:



"Partiamo da una retrocessione dolorosa come quella dell'anno scorso in cui siamo riusciti a conquistare un solo punto in classifica, cercheremo di fare sicuramente meglio. Le prime partite sarà importante fare subito risultato per portare entusiasmo. Siamo abbastanza giovane con molti 2000 e '98 a cui abbiamo aggiunto elementi d'esperienze come Dell'Ovo e Caldarelli, Lombardo in porta, Cavana il capitano. Proveremo a fare un buon campionato cercando di stare in cima alla classifica fino alla fine"