Luni - Quarto volto nuovo per la Luni Calcio della presidentessa Dell'Amico. Il diesse Vergazzola ha infatti portato a termine l'operazione per "regalare" al neo allenatore Simone Gilli l'esterno d'attacco Bruno Crocetti. Il classe '95 arriva da due stagioni di inattività per impegni lavorativi. Il suo ultimo domicilio calcistico era stato il Colli di Luni in II Categoria dove si era messo in mostra come uno dei protagonisti assoluti degli "orange" mettendo a segno anche quattro reti. In precedenza lo si ricordava per una biennale esperienza alla San Marco Avenza in Promozione toscana con cui ottenne anche il salto in Eccellenza. "Pensiamo di aver fatto un colpo veramente importante" - commentano dalla Luni Calcio - "Il diesse Vergazzola ha messo a disposizione di mister Gilli un giocatore di valore assoluto per la categoria che per ripartire ha deciso di sposare il progetto della Luni Calcio."