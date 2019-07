Primi tre volti nuovi per il Vezzano

Vezzano Ligure - Primi rinforzi ufficiali in vista della prossima stagione in II Categoria per il Vezzano. Alla forte del neo tecnico Beccari ecco arrivare Bianchi Maurizio centrocampista d'esperienza al rientro in campo dopo l’ultima stagione rimasto inattivo. Ecco poi Marco Mastrocicco, classe ‘98, attaccante ex Virtus Entella e che ha militato in Promozione con l’Athletic Club Liberi di mister Mariani. Infine è fatta per Cristian Rossi difensore, classe ‘99, ex Virtus Entella. “Stiamo cercando di allestire una squadra di ragazzi giovani ai quali aggiungere qualche giocatore d’esperienza, la società augura loro una stagione ricca di successi!” commenta il diesse Salsano.