Polisportiva Madonnetta, ufficiale il nuovo allenatore

Santo Stefano Magra - Ufficiale il nome del nuovo allenatore della Polisportiva Madonnetta e, come anticipato da tempo da Calcio Spezzino, si tratta di un gradito ritorno. A guidare dalla panchina i biancorossi nella stagione 2019/2020 sarà mister Enrico Bordino reduce da due campionati prima con il Don Bosco Spezia in Promozione e poi con il Pegazzano in I Categoria. "Sono molto contento del ritorno di Enrico come allenatore del Madonnetta" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il D.g. biancorosso Luca Doveri che poi continua - "La squadra ci chiedeva nuovi stimoli dopo una stagione altalenante a livello di risultati ma che comunque reputo positiva sotto tutti gli altri profili. Per questo abbiamo deciso di affidarci a mister Bordino che come società reputo il profilo ideale per la stagione che vogliamo affrontare. Col mister abbiamo fissato gli obbiettivi stagionali e ci stiamo muovendo sul mercato in tal senso. Ringrazio infine Marco Maracci per tutto il contributo che ha dato nella scorsa stagione e gli auguro un grosso in bocca al lupo per il suo proseguo calcistico."



G.L.