Polisportiva Madonnetta, ecco due centrocampisti

Santo Stefano Magra- In vista dell'esordio ufficiale in Coppa Liguria di II Categoria la Polisportiva Madonnetta ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi innesti nella rosa di mister Bordino. Si tratta di due centrocampisti: Alessio Calzetta, che si trovava in regime di svincolo, e Marco Corvi il quale arriva a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione dal Ceparana. "Siamo felicissimi di riportare due giocatori di assoluto valore a giocare per i colori del proprio paese." - dichiara il D.g. Luca Doveri a Calcio Spezzino - £Quest'anno puntiamo a fare una stagione da protagonisti e non c'è soddisfazione migliore di farlo con gli amici di Ponzano e Santo Stefano. Ufficializzeremo prima del weekend ancora un paio di innesti in vista dell'esordio stagionale che ci vedrà impegnati domenica in Coppa Liguria contro l'Antica Luni."



G.L.