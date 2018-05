Play off, l'Antica Luni promossa in I Categoria

Il miglior piazzamento in classifica premia il sodalizio del presidente Casani al termine dei 120' minuti di gioco della finale contro il Vezzano

La Spezia - Il miglior piazzamento in classifica premia alla fine l'Antica Luni che ottiene così l'agognata promozione in I Categoria, risultato su cui puntava tutto il sodalizio del presidente Casani in questa stagione. La squadra di Rolla, sotto con il Vezzano per la rete di Gabriele capitano ospite, pareggia i conti con il proprio bomber e capitano Balloni. Un gol che vale la promozione dato che ai supplementari il risultato non cambia più e la squadra gialloblu viene promossa in virtù del miglior piazzamento in classifica.