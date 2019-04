Play - Off, tutto pronto per la finale tra Beverino e Castelnovese

Le due squadre hanno ottenuto il pass per la finale del campionato di II Categoria della Spezia il prossimo 28 Aprile al "Colombo". Secondo e terzo miglior attacco a confronto. Da una parte Orsetti con 23 reti, dall'altra la coppia Figaia-Naclerio

La Spezia - Sarà Intercomunale Beverino - Castelnovese l'atto finale del campionato di II Categoria. Le due formazioni hanno infatti conquistato la scorsa domenica il successo nei rispettivi incontri di semifinale. I bianco azzurri di mister Bettinotti hanno superato con un netto 4 - 1 il La Miniera ancora una volta trascinati dalle reti di uno scatenato Orsetti, tripletta per lui insieme alla rete di Erigozzi. I gialloneri di Cozzani hanno invece avuto la meglio di misura sul Vezzano in una partita equilibrata. Match deciso da un gran gol in rovesciata di De Simone abile a sfruttare la spizzicata di testa di Simoncini. Vezzano che non ci stava e sfiorava il pareggio con un piazzato di Bianchi disinnescato dalla grande parata di Costa. Nel primo tempo anche da segnalare un palo di Simoncini e la richiesta di due rigori da parte dei padroni di casa per due presunti falli su Figaia. Nella ripresa Vezzano che si vedeva annullata la rete del possibile pareggio al difensore goleador Rossini per un presunto off - side. La squadra di Tonelli provava fino alla fine a pareggiare i conti, ma i locali tenevano bene il campo e centravano la qualificazione alla finalissima. Sarà quindi la sfida tra la seconda e la terza forza del torneo il prossimo 28 Aprile al "Rino Colombo" a decidere la seconda neo promossa in I Categoria. Il Beverino, in virtù del miglior piazzamento in campionato, avrà a disposizione due risultati utili su tre nell'arco dei centoventi minuti di gioco. E' la finale Play - Off che appare più giusta per quanto visto in stagione con le due squadre che hanno chiuso dietro la capolista Arcola Garibaldina che ha dominato con grande continuità il torneo. Si sfideranno il secondo e il terzo miglior attacco del campionato con i bianco azzurri che hanno totalizzato 47 segnature e i gialloneri 44. Il Beverino può anche contare sulla seconda miglior difesa del torneo con appena 25 reti al passivo. La retroguardia meno battuta in campionato è stata quella della Bolanese con 22 reti incassate, mentre per la Castelnovese sono 36 i gol subiti. Sfida nella sfida quella tra due grandi bomber del campionato ossia il bianco azzurro Orsetti, vice capocannoniere del torneo con 20 gol e altre tre segnature realizzate nei Play - Off, e Figaia autore di 14 reti quarto marcatore assoluto che precede di tre reti il compagno Naclerio fermo a quota 11.