Play - Off II Toscana, sorride il Corsanico

Gli "orange" del presidente Alessandro Crovara eliminano il Romagnano di Alberti. Nel prossimo turno sfida all'F.C. Marideien Larciano

Camaiore - In II Categoria toscana il Romagnano torna da Camaiore con la sconfitta subita dai collinari del Corsanico, il fattore della nuova classifica modificata in settimana dalla Lega non ha influito sulla gara, anzi ha tonificato gli “orange” del presidente Alessandro Crovara, solo nel forcing finale del club di mister Paolo Alberti proteso con tutto l’organico alla ricerca del gol promozione. La finale davanti ad una ottima cornice di pubblico è subito nelle mani di Lopez e compagni, che alla prima sortita dei collinari vanno sotto cross dalla sinistra di Aquilante sul secondo palo si inserice Ceciarini che di testa sotto misura mette dentro con la complicità di Fusani. Passano tre minuti il Corsanico raddoppia con Bertilotti che dal limite sfrutta al meglio una disattenzione difensiva il suo tiro del limite è imparabile. Quasi alla mezzora il Romagnano reclama un rigore per atterramento di Lopez, episodio ignorato dal direttore di gara. Nel finale di tempo oltre i ripetuti angoli senza esito è ancora Lopez con una deviazione debole sotto porta a mancare il gol su assist dell’onnipresente Lombardini. La seconda parte della ripresa offre diverse e ripetute emozioni, mister Alberti inserisce la coppia Costa-Kabashi, i cambi risultato subito efficaci,il neo entrato Costa riapre il match con un potente diagonale, subito dopo è sempre Costa con un tiro a girare a far la barba al palo. Il Corsanico racchiuso davanti alla sua area sembra una squadra diversa del primo tempo, nel finale dai piedi di Kabaschi pun izione per Lopez in area che di testa indirizza nell’angolo basso la prodezza di Negrari salva il gol e la partita, nel fronte opposto il neo entrato Mallegni getta al vento un rigore in movimento, al triplice fischio è iniziata la festa del Corsanico. Il club di mister Tiziano Farnocchia affronteranno l’F.C. Marideien Larciano che ha sconfitto per una rete a zero la Giovanile Sextum.



Tabellino



Romagnano-Corsanico 1-2

Marcatori : 12’ Ceciarini,15’ Bertilotti, 61’ Costa



Romagnano: Fusani, Di Benedetti(51’ Costa), Perinelli(86’ Coletti),Dell’Amico, Nardini(88’ Tenerini),Veralli, Lopez, Poggi(50’ Kabashi), Monaco(73’ Bertoneri), Domenici, Lombardini. All. Alberti

A disp.: Grossi, Michelucci,Sparavelli



Corsanico: Negrari,Tomei,Aquilante(70’ Simonini F.), Corsinelli Rossi,Manfredi,Galli(60’ Altemura), Aquilante, Ceciarini, Simonini B.(91’ Raffaelle),Bertilotti(62’ Mallegni). All. Farnocchia

A disp.: Crovara, Manninin, Ricci, Bertucelli, Alberti



Arbitro : Serra di Grosseto(ass.ti Cacelli e Matteucci di Livorno)