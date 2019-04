Play - Off II Categoria, la Castelnovese trionfa al 121’

I gialloneri si impongono per 1-2 ai supplementari in casa del Beverino dopo che al 90’ la partita si era chiusa sullo 0-0

Beverino - È la Castelnovese, con un’incredibile vittoria al 121’, a vincere i play off di II Categoria battendo il Beverino. Dopo lo 0 - 0 al 90’ gara che prosegue ai supplementari e giallo eri che passano in vantaggio con Naclerio. È Fausti a fare il pareggio ai padroni di casa che basterebbe per il salto di categoria, ma al 121’ ancora Naclerio fa esplodere la Castelnovese per il gol vittoria.



Tabellino



Intercomunale Beverino - Castelnovese 1-2

Marcatori: Naclerio (C), Fausti (B), Naclerio (C)