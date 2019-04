Play - Off II Categoria, è la Castelnovese la prima finalista

I gialloneri di mister Federico Cozzani superano di misura il Vezzano nel match di questa mattina

La Spezia - E' la Castelnovese di Federico Cozzani la prima finalista dei Play - Off di II Categoria. I gialloneri hanno infatti superato di misura il Vezzano grazie alla rete realizzata alla mezzora del primo tempo da De Simone. Vittoria che appare meritata per quanto visto in campo da parte dei locali che colpiscono anche un legno con Simoncini. Oggi pomeriggio in programma l'altra semifinale tra Intercomunale Beverino e La Miniera. La finale sarà invece disputata domenica 28 Aprile.



Play - Off II Categoria della Spezia



Castelnovese - Vezzano 1 - 0 (30° De Simone)



Lorenzelli Guido