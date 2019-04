Play - Off II Categoria, domenica in programma le semifinali

Si giocano Intercomunale Beverino - La Miniera e Castelnovese - Vezzano. Retrocesse Don Bosco Spezia B e Olimpia Piana Battolla

La Spezia - La Società U.S.D ARCOLA GARIBALDINA è risultata prima classificata del Campionato di II Categoria della Spezia e, pertanto, ha acquisito il diritto di partecipare al Campionato di Prima Categoria per la Stagione Sportiva 2019/2020.

Le Società A.P.D. INTERCOMUNALE BEVERINO A.S. CASTELNOVESE, A.S.D. VEZZANO 2005 e A.S.D. LA MINIERA disputano i PLAY OFF.

Le Società DON BOSCO SPEZIA CALCIO e G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA retrocedono nel campionato di Terza Categoria.



PROGRAMMA GARE PLAY OFF II CATEGORIA DELLA SPEZIA



(1° TURNO) - Domenica 14 Aprile p.v.



GARA 1 - INTERCOMUNALE BEVERINO – LA MINIERA “Rino Colombo” Ore 16:00

GARA 2 - CASTELNOVESE - VEZZANO 2005 "Marchini" Castelnuovo Magra Ore 10:45



Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



(2° TURNO) - Domenica 28 Aprile p.v. Vincente GARA 1 - Vincente GARA 2



Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



L.G.