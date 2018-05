Per l'Antica Luni un pareggio che pesa: è I Categoria!

La squadra di mister Alessandro Rolla pareggia con Balloni l'iniziale vantaggio del capitano del Vezzano Gabriele e ottiene l'agognata promozione in I Categoria vincendo i play off di Seconda

Ortonovo - Antica Luni e Vezzano si giocano l'accesso al campionato di I Categoria nell'attesissima finale play off al "Gaggio" di Ortonovo. Campo in buonissime condizioni e cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. Prima occasione che arriva dopo 10' quando una punizione dal limite calciata da Manfredi chiama la difesa gialloblù all'intervento provvidenziale per sbrogliare. Al 25° pericolosa l'Antica con Antognetti che scappa via sulla sinistra prima di mettere al centro un pallone sul quale Balloni di testa non arriva per pochi centimetri. Al 28° è la volta di Canalini che, su sponda di Belli, va al tiro da fuori ma la conclusione del giocatore di mister Rolla termina abbondantemente a lato. Al 30° grande occasione per gli ospiti: punizione dalla destra, Grassi esce con i pugni, ma la sfera termina a Galloni che per poco non trova la rete del vantaggio. Al 33° ancora Antica pericolosa: angolo di Canalini dalla sinistra, la sfera arriva a Canciello appostato sul palo lontano, ma la bordata del difensore ex Foce Magra Ameglia termina sull'esterno della rete. Al 40° bella combinazione Caleo - Alberti con quest'ultimo che arriva al tiro che è però centrale e finisce tra le braccia di Grassi. L'ultima occasione del primo tempo arriva dai piedi di Musetti che al 43° calcia da fuori ma la sfera termina alta non di molto. Nella ripresa parte forte l'Antica Luni. Balloni dalla destra mette al centro per Canalini che arriva in ritardo all'appuntamento con la sfera. Al 7° ci prova Manfredi per il Vezzano, ma Grassi blocca in due tempi. Al 12° Vezzano in vantaggio: il neoentrato Tacchini trova un grande spiraglio per Gabriele che si ritrova a tu per tu con Grassi e lo fredda per il gol del vantaggio ospite. Al 18° Vezzano vicino al raddoppio: azione fotocopia con Tacchini che imbecca Gabriele che questa volta è impreciso e spara a lato. Al 30° l'Antica perviene al pari: Musetti calcia in maniera non irresistibile ma sorprende Leccese che non trattiene e permette a Balloni di avventarsi di testa e ribattere a rete. Nel finale le due squadre non si fanno male e la gara si allunga così ai supplementari dove le occasioni latitano e succede davvero poco. Termina così 1-1. Risultato che premia l'Antica Luni che accede quindi al campionato di Prima Categoria. Ritorno in prima invece rimandato alla prossima stagione per un Vezzano che esce comunque a testa alta dalla sfida del "Gaggio". Per l'Antica ottima prova di Belli e Balloni, mentre per il Vezzano bene Gabriele e



Tabellino



Antica Luni - Vezzano 1 - 1

Marcatori: 57° Gabriele (V), 75° Balloni (A)



Antica Luni: Grassi, Cini, Antognetti (68° Pucci), Lombardi, Fruzzetti, Canciello, Belli, Bertelloni, Balloni, Canalini (118° Vita), Musetti. All. Rolla A.



Vezzano: Leccese, Galazzi, Suvero, Manfredi (100° Agliano), Galloni, Segnani, Castellanotti, Gabriele, Caleo, Giorgi (55° Tacchini), Alberti. All. Casale