Parte il mercato del Madonnetta

Santo Stefano Magra - Prima ufficialità in vista della nuova stagione per la Polisportiva Madonnetta che, come da tempo anticipato da Calcio Spezzino, riabbraccia l’esterno offensivo Luca Tasso di ritorno in biancorosso dal Pegazzano. Non solo questa novità, ma anche una per lo staff tecnico dove come vice Bordino viene nominato Francesco Friggeri.



"Siamo molto contenti del ritorno di Luca in biancorosso. È un ragazzo serio e con grandi qualità, sarà sicuramente un valore aggiunto per noi.” - dichiara il D.g. Luca Doveri - “Colgo l'occasione per ufficializzare un altro graditissimo ritorno che è quello di Francesco Friggeri, nel ruolo di vice allenatore. Fra è un trascinatore e credo che il binomio con mister Bordino sarà quel qualcosa in più che non avevamo negli scorsi anni. Non vediamo l'ora di cominciare.”



G.L..