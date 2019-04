Orsetti si porta a casa il pallone e spedisce il Beverino alla finale Play - Off

Nella semifinale degli spareggi promozione una tripletta del bomber locale e il sigillo di Erigozzi piegano il La Miniera di Tenerani a segno con Jabraoui, ma che nel finale chiude in nove uomini

Beverino - Sarà l'Intercomunale Beverino a giocarsi la finale Play - Off di II Categoria contro la Castelnovese. La squadra di mister Bettinotti, che ricordiamo ha chiuso il campionato al secondo posto, ha infatti regolato con un sonoro 4 - 1 il La Miniera nella semifinale andata in scena ieri pomeriggio al "Rino Colombo".



Le formazioni: Tridente Bettanini - Fausti - Orsetti per i bianco azzurri che poggiano le loro sicurezze difensive sulla collaudata coppia Ricotta - Raspolini, mentre in mediana portano fosforo e muscoli Erigozzi e Petrini. Ospiti con Musetti di punta sostenuto dalle invenzioni del talento di Jabraoui Oussama e di Belakim Wahed. In porta ovviamente ecco Mascolo.



Cronaca: Dopo un'iniziale fase di studio a rompere gli indugi sono i padroni di casa: colpo di testa di Erigozzi su punizione di Fausti, ma Mascolo è bravo a disinnescare. La partita si sblocca poco prima della mezzora. Lungo rilancio del portiere Costa, spizzata di testa di Bettanin che manda Orsetti a tu per tu con Mascolo e per il vice capocannoniere del campionato è un gioco da ragazzi siglare la rete del vantaggio bianco azzurro. Anche problemi però per mister Bettinotti costretto a sostituire anzitempo Bettanin con Toracca per un problema fisico. Passano dieci minuti e proprio un cross del neo entrato permette a Orsetti di concludere al volo firmando la doppietta personale approfittando di un malinteso tra Baldoni e Mascolo. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il perentorio colpo di testa di Erigozzi che chiude virtualmente i conti deviando un corner di Fausti alle spalle di Mascolo. Ad inizio ripresa arriva comunque la reazione dei ragazzi del duo Tenerani - Serafini e Jabraoui Ossama riesce ad approfittare di uno svarione difensivo dei locali insaccando di testa il gol del 3 - 1 su punizione calciata da Boni. Al 71° ancora decisivo Mascolo che evita il poker deviando il tiro di Borriello. Tra l'80° e l'86° ospiti ridotti addirittura in nove uomini per le espulsioni di Jabraoui M., doppio giallo, e Jabraoui O. per un brutto intervento su Ricotta. Nel finale Orsetti decide di portarsi a casa il pallone insaccando la tripletta personale su lancio del neo entrato Stagnaro superando Mascolo con un abile pallonetto. Per il bomber bianco azzurro 23 reti tra campionato e Play - Off. Ora il 28 Aprile l'Intercomunale Beverino affronterà la Castelnovese nella finale degli spareggi promozione al "Rino Colombo" avendo a disposizione due risultati utili su tre. Termina invece qui la prima stagione del La Miniera, una stagione sicuramente positiva per l'esordiente sodalizio di Castelnuovo Magra ben diretto in panchina dal duo Tenerani - Serafini.



Tabellino



Intercomunale Beverino - La Miniera 4 - 1

Marcatori: 28°, 40° e 90° Orsetti (B), 43° Erigozzi (B), 52° Jabraoui O. (L)



Note: espulsi all'80° Jabraoui M. (L) e all'86° Jabraoui O. (L)



Intercomunale Beverino: Costa, La Ferla N., Corradini (87° Isufaj), Ricotta, Raspolini, Erigozzi (87° Stagnaro G.), Fausti, Petrini, Orsetti, Borriello, Bettanin (35° Toracca). All. Bettinotti

A disp.: Rossi E., Stagnaro N., Rossi M.



La Miniera: Mascolo, Maman, Baldoni (78° Andrei), Jabraoui M., Boni, Baudone, Scopsi (65° Faconti), Czerni, Musetti, Jabraoui O., Belakim Wahed. All. Tenerani - Serafini

A disp.: Marchi, El Masinou



Arbitro: Sig. Cantini della Spezia