Nuovo rinforzo per la Polisportiva Madonnetta

Santo Stefano Magra - Un rinforzo prima della ripresa del torneo di II Categoria prevista per domani anche per la Polisportiva Madonnetta. I biancorossi hanno ingaggiato il calciatore Lorenzo Muraca, difensore classe '94, in regime di svincolo.



"Siamo felici di riportare in categoria Lorenzo, un ragazzo serio che sin da subito si è amalgamato perfettamente con il mister e i compagni di squadra." - dichiara il D.g. Luca Doveri che poi continua - "È un terzino che unisce una discreta tecnica a tanta corsa e va a rinforzare un reparto già competitivo. Domani ricomincia il campionato contro l'Atletico Lunezia a Santo Stefano e siamo tutti carichi per riprendere al meglio e toglierci le soddisfazioni per cui stiamo lavorando assiduamente. Forza Madonnetta!"



Nell'ultima stagione Muraca ha militato nel Follo San Martino, ma in precedenza lo si ricorda anche per un'esperienza nel Magra Azzurri a livello di Settore Giovanile.