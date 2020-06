Nasce ufficialmente Spezia Calcio Popolare

In attese di concludere la parte burocratica, questo è in anteprima il programma del primo anno calcistico dello Spezia Calcio Popolare.



SETTORE GIOVANILE: Per il settore giovanile proponiamo un metodo di contributo mensile in modo di sostenere solamente le spese per l’annata calcistica, cercando di pesare il meno possibile sulle tasche dei genitori.



Il contributo sarà di 20 Euro al mese per 9 mesi, cioè il periodo di attività sportiva, per un totale di 180 Euro all'anno.



Il Kit da gioco sarà fornito dalla società mentre il Kit di rappresentanza sarà fornito al prezzo di costo dal fornitore sportivo, per ridurre ulteriormente le spese.



Le annate di partenza saranno dalla 2012 alla 2015 per una questione di correttezza verso le altre società e verso i genitori stessi.



Il nostro intento non è infatti ‘rubare’ bambini alle altre società ma dare la possibilità di fare attività di base; essendo una nuova realtà concentreremo le nostre energie in poche annate, garantendo impegno e serietà.



Neonata è la società ma non i dirigenti e allenatori che ne faranno parte; i responsabili della scuola calcio e gli allenatori infatti sono persone operanti nel settore da anni che hanno sposato il progetto fin dall'inizio solo per la passione di fare calcio, rinunciando a qualsiasi rimborso spese ma garantendo il massimo impegno.



PRIMA SQUADRA: La prima squadra parteciperà al prossimo campionato di seconda categoria (aspettando tutti i dettami della FIGC in relazione alla situazione attuale) ed il campo di casa verrà svelato nei prossimi giorni in attesa di concludere la trattativa con un importante impianto sportivo in città.



La rosa è in via di definizione e nei prossimi giorni inizieremo a presentare i ruoli dirigenziali, lo staff tecnico e i primi giocatori che hanno sposato il progetto.

Infine appena la società diventerà ufficialmente attiva inizierà la fase di tesseramento dei SOCI SOSTENITORI, fondamentali per portare a compimento i nostri obiettivi e progetti, sia sportivi che sociali.

Illustreremo al più presto ogni dettaglio in un post dedicato.