Moreni in pieno recupero evita la prima sconfitta dell'Arcola Garibaldina

La capolista di mister Pedretti gioca un gran primo tempo contro il La Miniera, va avanti con C. Bertagna, ma poi una doppietta di Bonelli ribalta tutto a 3' minuti dalla fine

Castelnuovo Magra - Termina con un pareggio il big match tra il La Miniera terzo della classe e l'Arcola Garibaldina capolista della II Categoria della Spezia. Nell'ultima giornata di andata il match tra i locali del duo Tenerani - Serafini e i granata è caratterizzato da una ripresa scoppiettante con ben quattro reti con i locali a passare in vantaggio a 3' minuti dalla fine e gli ospiti ad evitare la prima sconfitta stagionale in pieno recupero grazie alla 7° realizzazione stagionale del proprio bomber Moreni.



Le formazioni: Locali con la coppia Bonelli - Vaccà ispirata dalla fantasia di O. Jabraoui, a difesa dei pali Mascolo. Tridente per Pedretti con Moreni - Cozzani - C. Bertagna, l'esperienza di Biondo a difesa dei pali. Parte da titolare Piro.



Primo tempo: Neanche il tempo di accomodarsi e al 1° già pericolosa l'Arcola Garibaldina con una punizione di Malgarotto che serve Otgianu che ci prova al volo di prima intenzione, pallone alto. Al 6° capolista vicina al vantaggio quando, sul cross di Malgarotto, Cozzani impatta di testa e manda a fil di palo. Inizio tutto per i granata ospiti e 24° Cozzani stoppa bene un pallone, salta l'uomo e prova la battuta a girare con Mascolo che con un vero e proprio miracolo riesce nella deviazione in calcio d'angolo. Al 27° Malgarotto sfiora il vantaggio con un perfetto calcio piazzato che esce di un niente. Tre minuti dopo ecco il gran tiro dalla distanza di Moreni disinnescato da Mascolo. A seguire Pedretti deve effettuare il primo cambio con Mekbuli che non ce la fa ed ecco nella mischia Nicolò Maracci. Al 43° l'ultima emozione di una prima frazione tutta di marca ospite con Moreni che scarica per Cozzani che prova il tiro al volo con Mascolo che con un'altra grande parata evita il vantaggio della capolista. Squadre negli spogliatoi sul parziale invariato.



Ripresa: Partita che si sblocca nella ripresa quando al 65° Moreni mette al centro per C. Bertagna che mette giù il pallone, salta anche Mascolo e insacca il vantaggio ospite nella porta sguarnita. La risposta dei padroni di casa al 68° con bomber Bonelli che scalda le mani a Biondo. Al 71° i locali si conquistano un calcio di rigore per un fallo commesso da N. Maracci: sul dischetto lo specialista Bonelli che realizza freddamente il pareggio del La Miniera. Il centravanti locale a 3' minuti dalla fine ribalta tutto: è infatti proprio Bonelli ad impossessarsi del pallone dopo un errore difensivo della squadra di Pedretti e battere per la seconda volta Biondo. L'Arcola non ci sta e al 90° Moreni conclude alto sulla traversa. Va meglio allo stesso Moreni quando in pieno recupero raccoglie il cross del neo entrato Macera, liberatosi con un'azione personale, e insacca il definitivo 2 - 2.



Tabellino



La Miniera - Arcola Garibaldina 2 - 2

Marcatori: 65° C. Bertagna (A), 71° [Rig.] e 87° Bonelli (L), 91° Moreni (A)



La Miniera: Mascolo, Maman, Dell'Amico, Baudone, M. Jabraoui (80° Bangoura), Triscornia, Arnieri, Giovannini (46° Belaichdim), Vaccà (56° Baldoni), O. Jabraoui (86° Faconti), Bonelli. All. Tenerani - Serafini

A disp.: Marchi, Andrei, Galassi.



Arcola Garibaldina: Biondo, Otgianu, Alicino, Malgarotto (70° Clausi), Rovani, Mekbuli (39° N. Maracci), Piro, Raimondi, Cozzani (60° Liotti), Moreni, C. Bertagna (75° Macera). All. Pedretti

A disp.: Guido, Coppola, Agliano, A. Bertagna.